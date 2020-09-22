رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زوجة الشيخ طلال تعرب عن مخاوفها من إصابته بكورونا داخل سجون قطر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:21 م
زوجة الشيخ طلال
زوجة الشيخ طلال
طباعة
- محامي الشيخ طلال المعتقل في قطر: مطالبات عاجلة إلى الأمم المتحدة للإفراج عنه
- زوجة الشيخ طلال: تسلمت رسالة واضحة بأن أطفالي لن يتمكنوا من مغادرة قطر
- أسماء أريان زوجة الشيخ طلال: النظام القطري يختطف الأطفال ويعذبهم

كشفت تقارير صحفية عن مخاوف من إصابة الشيخ طلال العضو الحاكم السابق في قطر بفيروس كورونا، بعد أن تركه انتقام أمير البلاد السابق في السجن ليعاني سنوات من التعذيب بلغت 25 عاما.

وأفاد موقع «ذا ناشيونال» أنه تم تقديم مطالب عاجلة إلى هيئات الأمم المتحدة من أجل التدخل بشأن الاعتقال التعسفي للشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني، رجل الأعمال المقيم في الدوحة وحفيد الحاكم المؤسس لقطر أحمد بن علي.

وكشف الموقع أن المطالبات جاءت عن طريق محامون يمثلون زوجة الشيخ طلال أسماء أريان، التي قدمت التماسات لوكالات الأمم المتحدة من أجل المطالبة بالتدخل نيابة عن زوجها.

وتم إلقاء القبض على الشيخ طلال عام 2013 وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة خمس سنوات لكنه يقضي الآن 25 سنة، فيما تقيم زوجته السيدة أسماء تقيم في ألمانيا، بناء على نصيحة الشرطة بشأن التهديدات التي تواجه سلامتها.

ونقلت جريدة «ذا ناشيونال» عن السيدة أسماء قولها إن سجنه يرجع إلى سياسات الأسرة الحاكمة في قطر والمواجهة بين زوجها مع الأمير السابق حمد في عام 2008. مشيرة إلى أن أعمال الأمير طلال واجهت مضايقات وضغوط.

وأوضحت أنه بعد وفاة والده، تم تجريد الشيخ طلال من الميراث بأمر حمد، والذي كان يخشى حدوث تهديد لسيطرته على السلطة من مجموعة من العائلة التي تم عزلها في السبعينيات، ثم تنازل حمد لصالح ابنه تميم، الأمير الحالي، في عام 2013، بينما ظل الأمير طلال معتقلا.

وقالت: «زوجي ليس سجين، إنه رهينة تم القبض عليه ووضعه في السجن.. للسجين الحق في التحدث إلى أبنائه وزوجته والحق في الاستعانة بمحامي. لم يقتل زوجي أحد، ولم يغتصب أحد، وإذا كانت القضية متعلقة بالمال، من الممكن أن يأخذوا ثروته ولكن ليس هناك داعٍ لمعاملته بهذه الطريقة».

وأضافت: «لا يسمح لنا بالاتصال به من ألمانيا، ويقول مسؤولون قطريون إنه يجب علينا العودة إلى هناك والتحدث معه، وهذا أمر غير ممكن.. إن أطفاله الأربعة ينتمون إلى العائلة المالكة، لكنهم يحتجزونهم فعليا أيضا كرهائن. إنهم يعذبون الأطفال الصغار».

وأُرسلت السيدة أسماء مراسلات خطية إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD).

وتشمل التهم الموجهة إلى السلطات القطرية من السيدة أسماء كل من الديوان الأميري، ووزير العدل القطري، ووزير الداخلية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في قطر، وإدارة الشؤون الجنائية والإصلاحية.

وبحسب وثائق جمعها مارك سوموس، وهو محامي ألماني، فإن الشيخ طلال تعرض للاحتجاز فترات طويلة في الحبس الانفرادي، والاستخدام المتكرر للتهديدات على حياته، والحرمان من الخدمات الطبية، والظروف اللاإنسانية التي أدت إلى تطور مرض السكري والقلق والاكتئاب.

وتقول زوجته: «مع انتشار فيروس كورونا، أشعر بالقلق حقا بشأن التهديد الذي يتعرض له. إنه مصاب بمرض السكري، وهو شيء لم يكن لديه من قبل، وأنا أعرف السبب. يحفظ الطعام في درجة حرارة 50 درجة في الخارج لساعات، وبعد فساده يمنح للسجناء، الماء غير صالح للشرب. الحراس يمنعون الدواء».

وكان فريق من الأمم المتحدة قد حذر، بعد زيارة إلى قطر، من وجود عيوب عميقة في نظام العدالة في البلاد، شملت أنظمة احتجاز موازية، وإدارة تعسفية للعدالة، وانتهاكات.

وقال التقرير الصادر في نوفمبر: "تلقى فريق عمل الأمم المتحدة عدد من التقارير حول الحرمان الفعلي للحرية من قبل جهات خاصة في قطر". "تم استخدام القانون كأداة من قبل أولئك من الأسر القوية لاحتجاز الآخرين لأسباب انتقام شخصية تماما".

ودعا محامي الشيخ طلال، السيد سوموس، الوفود المستقبلية من فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن تطلب زيارة مع الشيخ طلال. فيما أكدت السيدة أسماء أريان من جانبها أنها ستستمر في مواصلة الضغط من أجل الإفراج عن زوجها.

من جهة أخرى تقول ألمانيا إنها لا تستطيع تقديم المساعدة الكافية لأن الشيخ طلال ليس من مواطنيها. وذلك ردا على رسالة أرسلتها السيدة أسماء قالت فيها إنها "مهددة من قبل كل أنواع المنظمات"، مؤكدة أنها تسلمت "رسالة واضحة" مفادها أن أطفالها لن يتمكنوا من العودة من قطر.

موضوعات متعلقة

بداية من 17 أكتوبر.. تابع دروسك عبر تردد قناة مصر التعليمية

السيسي: مصر ستتصدى لأي تجاوز للخط الأحمر «سرت الجفرة»

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

إيداع المتهمين بحرق «طفل التنمّر» مؤسسة عقابية لمدة 15 يومًا

الصور

image description

توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية بحضور وزير البترول

image description

ثلاثية الزمالك تقرب طنطا من الهبوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

الزمالك يفاوض إيهاب جلال.. والمدرب: وقعت لـ«بيراميدز»

السيسي: مصر ستتصدى لأي تجاوز للخط الأحمر «سرت الجفرة»

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبد الحليم حافظ للسادات

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«لم أكتب الأغنية لأجل المال وديواني الأول جرحني».. اعترافات سيد حجاب

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. موعدها ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

النيابة السويسرية تطالب بسجن ناصر الخليفى

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
القس. رفعت فكرى
فن إدارة المسافات
المزيد

الثقافة

أحمد عكاشة: كلنا مرضى نفسيون

134 ناشرًا بالإسكندرية.. تفاصيل أول معرض كتاب بعد جائحة كورونا

«ما وراء العشق».. حكاية رواية مجهولة لـ نجيب محفوظ

أحمد عكاشة: كورونا فى مصر وصلت لـ80%