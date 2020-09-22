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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية بحضور وزير البترول
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:03 م
توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط
تصوير : محمد أسد
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