الإخوان.. غباء جماعة في حبك أكاذيب السوشيال ميديا

ما حدث في 21 سبتمبر من مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية من مظاهرات ستخرج ضد نظام الحكم، يثبت جليًّا أكاذيب «أجراء حسن البنا» ويكشف وسائلها في الترويج عبر صور وفيديوهات مفبركة نشرتها قبلها بأيام لمظاهرات لا وجود لها من الأساس على أرض الواقع.تلك الصور والفيديوهات المفبركة التي تلجأ إليها الإخوان هو أمرٌ لا يمر عبثًا بل أن هناك جهودًا مستمرة لكشفه وضبط العناصر الإخوانية التي قامت به، فنتيجةُ لجهود وزارة الداخلية في كشف المخططات العدائية لتنظيم الجماعة الإرهابية، استطاعت بالفعل رصد إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف لعدد من عناصرها والمتعاونين معهم في البلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، وذلك عن طريق إنتاج وإعداد تقارير وبرامج "مفبركة"، مقابل مبالغ مالية ضخمة شرط أن تتضمن هذه الفيديوهات الإسقاط على الأوضاع الداخلية بالبلاد، والترويج للشائعات وكذا التحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقناة الجزيرة؛ تنفيذًا لتوجهات تنظيم الإخوان الدولي.أحد العناصر التي تم ضبطها من قبل الجهات الأمنية هو سامح حنين سليمان، مسؤول إنتاج الأفلام في الخلية الإرهابية والذي اعترف بأنه تواصل معه عدد من قيادات الإخوان المقيمين في تركيا وقطر وطلبوا منه إنتاج فيديوهات لصالح الجزيرة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها مقابل 3 آلاف دولار لكل فيديو.يعترف سامح أنه بالفعل أنتج فيديوهات لبرنامج هذا الصباح، وتحت المجهر وعدد من البرامج المسائية التابعة لقنوات الإخوان، موضّحًا أن النقود مقابل إنتاج الفيديوهات كان يتم تحويلها من خلال شبكة قنوات الجزيرة على حسابه في البنك، ليبقى إجمالي التحويلات نحو 150 ألف دولار.وزارة الداخلية نجحت في تحديد العناصر الإخوانية القائمة على إدارة مخطط إنتاج الفيديوهات المفبركة من قبل الإخوان الهاربين بدولتي تركيا وقطر، وأبرزهم الإرهابي الهارب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعبد الله محمد عبد العزيز القادوم، ومعتز محمد عليوة مطر، ومحمد ناصر على عبد العظيم، وعمرو أحمد فهمي خطاب.تم استغلال شركة إنتاج بمنطقة المعادي بالقاهرة، إضافة لاستديو بمنطقة عابدين اسمه (بوهمين)، لإنتاج هذه الفيديوهات وتجهيزها لتكون مفبركة ومخالفة للحقيقة، كما اتضح أنه تم التعاقد مع أحد العاملين في المجال الإعلامي لعقد لقاءات مع بعض الشخصيات لإعداد مادة إعلامية مصورة وتحريفها بما يسيئ للدولة تمهيدًا لبثها عبر قناة الجزيرة من داخل هذه الاستديوهات.وحسب بيان وزارة الداخلية، وبتفتيش محال إقامة المتهمين ومقر الشركة والإستوديو أسفر عن ضبط العديد من أجهزة الحاسب الآلى المحمل عليها عدة برامج لاستخدامها في أعمال المونتاج، وكذا تم إيجاد عدد من الأفلام الوثائقية المعدة تمهيدًا لإذاعتها عبر قناة الجزيرة التي تتضمن محتوى "مفبرك"، حول الأوضاع الداخلية بالبلاد.وردًا على ما فعله أحد أبناء منطقة عابدين من فبركة الفيديوهات والصور لصالح الجماعة الأخوانية فقظ، تبرأ أهالي عابدين من القائمين على ستوديو بوهمين بعد تورطهم في إنتاج فيديوهات مزورة تستهدف زعزعة استقرار الدولة.كما كتبت صفحة عابدين على موقع التواصل الاجتماعي على "فيس بوك": "نتبرأ نحن أهالى عابدين منهم ولا يمتوا لعابدين ولأهل عابدين بأي صلة ونحن خلف الدولة وقيادتها فى قطع كل يد أو كل عقل يخطط لزعزعة استقرار مصر.ووفق بيان الداخلية أصدرت قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي تكليفًا للإخواني صلاح إبراهيم مرجونة، وهو أحد العناصر الإخوانية المقيمة في مدينة بئر العبد بشمال سيناء، لإعداد مادة إعلامية لإنتاج فيلم وثائقي حول الأوضاع بشمال سيناء والإدعاء بتعرّض مواطنيها للتضييق الأمني، من أجل إذاعتها عبر الجزيرة، واضطلع بتشكيل مجموعة لتنفيذ المخطط جميعهم من جماعة الإخوان الإرهابية.وكشف سيد ماضي، الناشط السياسي، العضو السابق بحركة 6 أبريل تفاصيل علاقته مع جماعة الإخوان الإرهابية والإعلام التابع بها في تركيا.وقال ماضي في تصريحاته: "الإخوان طلبوا مني إنتاج فيديوهات مفبركة بمقابل مادي، ليتم إذاعتها على القنوات التي تبث من تركيا"، ليضيف: «رفضت إنتاج مثل تلك الفيديوهات ولا أقبل أن تهدم مؤسسات الدولة؛ أقوم بالتعبير عن رأيي، لكني لا أتاجر بالوطن".كما أشار ماضي إلى أن غادة نجيب زوجة الممثل الهارب هشام عبد الله طلبت أيضا منه خلال الأيام الماضية إنتاج فيديو يهاجم فيه مؤسسات الدولة قبل دعوات الإخوان بالتظاهر في 20 سبتمبر.يؤكد ماضي أنه لم يتراجع عن رفض هذا الأمر وليس خوفا من أحد؛ موضّحًا أنه لم يلاحقه أحد من الأجهزة الأمنية من الأساس، لكن النقطة الفاصلة التي جعلته يتراجع عن التعامل مع الإخوان تمركزت في تعظيمهم للجيش التركي على حساب الجيش المصري".وعلى الرغم من محاولات الجماعة المستميتة لتصدير صور وفيديوهات تعبر عن حالات غضب مواطنين، لإيهام العالم بأن هناك قلق واضطرابات أمنية بأرض الوطن في محاولة لاستجلاب زعزعة البلاد وإثارة الفوضى، إلا أن سرعان ما تنكشف محاولاتهم تلك من قبل المواطنين أنفسهم ورواد السوشيال ميديا، وذلك عن طريق اكتشاف أن الصور التي يتم تداولها هي صور لمظاهرات قديمة، أو من خلال التضارب في توقيت المظاهرات المزعومة والصور والفيديوهات المتداولة، التي تظهر مثلا ليلا بينما توقيت المظاهرات المزعومة نهارا.كذلك يكشف القدر أكاذيب الإخوان من خلال بعض الملحوظات التي سهوًا يغفّلونها بفيديوهاتهم وصورهم المروجين لها، زاعمين أنها تعبر عن واقع الشعب المصري، فمثلا نجد الصورة تعرض أحد المتظاهرين في منطقة ما وفي ذات الوقت صورة أخرى يزعم أنها بمنطقة أخرى يظهر بها المتظاهر نفسه، مثلما حدث بالفيديو الأخير الذي أظهر متظاهرًا في العياط وفي نفس الوقت ذات المتظاهر في مدينة نصر، ما يوضح جليًا فضيحة الجماعة الإخوانية بأكاذيبها وغباؤها في حبك هذه الأكاذيب.المخرج تامر الخشاب، أحد أهم المخرجين المصريين الذين تناولوا فكرة استخدام التقنية والتكنولوجيا من جانب جماعة الإخوان وأذرعها الإعلامية لتزييف الحقائق وفبركة بعض الفيديوهات من أجل إثارة الرأي العام المصري لمصالحهم الشخصية، فقط، كشف عن ألاعيب الجماعة لبث الفرقة والأزمات في مصر، موضحا أن تاريخ الجماعة في هذا الموضوع طويل للغاية، واستطاعوا تنفيذ أكثر من فيديو كان هدفهم من خلاله إثارة البلبلة.ورصد المخرج الخِدع التقنية التي استخدمها العاملون في الإعلام الإخواني لإثارة المصريين، وقام بعمل بعض التجارب الحية من أجل توضيح أنه يمكن بسهولة تغيير أي شئ، وربط فيديوهات بغيرها، واجتزاء جزء منها وتركيبها على غيرها، وعمل كتل نارية وانفجارات وغيرها من لا شىء ما يعمل ذلك على تأجيج الأمور.وقال الخشاب معلقًا على أحد الفيديوهات المتداولة لمُواطنين في الإسكندرية، تزامنًا مع حملات إزالة مخالفات البناء وبعض حملات ضبط التكاتك والأكشاك المخالفة في الشوارع، الأمر الذي أدى إلى خروج عدد من مالكيها مطالبين بعودتهم من جديد، موضّحًا أن الإعلامي الإخواني معتز مطر وغيره عبر قنوات الإخوان، نشروا الفيديو مع تركيب أصوات جديدة عليها من صنيعتهم بها كلمات يظنون "أنها ثورية".ولسخرية القدر، يعلق الخشاب أنه وبالبحث عن أصل الفيديو الذي قدمه معتز مطر وجد أنه كانت نهاية الفيديو الأصلي كلمة "تحيا مصر.. تحيا مصر"، وهو ما يشير إلى اقتطاعها وتغيير الأصوات، وأن المخالفين كانوا يتقدمون بطلبات للمسؤولين ولم يعترضوا أو يخرجوا في مظاهرات، كما زعمت أبواق الإخوان الشيطانية.