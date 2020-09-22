زوجة طلال آل ثاني: حكومة قطر تعرض حياة زوجي للخطر وتعذبه داخل السجن (فيديو)

وجهت أسماء الريان زوجة طلال بن عبد العزيز آل ثاني أحد أفراد العائلة المالكة في قطر والمعتقل داخلها، نداءً عاجلاء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نيابة عن الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني أحد كبار أفراد العائلة المالكة وحفيد مؤسس دولة قطر.وقالت «الريان» في رسالتها خلال مارس الماضي: «قدمنا نداء.. لقد سُجن الشيخ طلال في ظروف قاسية للغاية، وانتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، وإن سوء المعاملة التي تعرض لها عرض حياته وصحته لخطر جسيم، كما أنه تم فصله بالقوة عني وعن أطفاله الصغار».وأضاف في مقطع فيديو: «نداءنا العاجل يشرح بالتفصيل مختلف أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي مارستها السلطات القطرية وما زالت تمارسها على الشيخ طلال، بقصد إذلاله ومعاقبته على سعيه لدعم دعواه في الميراث ضد أفراد العائلة المالكة، وما زلت أحثكم جميعا، وخاصة الجماعات الحقوقية، للضغط على النظام القطري للحفاظ على حقوق الإنسان لزوجي».