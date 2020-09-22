4 مصابين بينهم طفلة في حادث تصادم بطريق طنطا - إسكندرية

شهد طريق طنطا - إسكندرية الزراعى اليوم الثلاثاء، حادث تصادم أصيب على إثره 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج، بواسطة الإسعاف.تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هانى مدحت، إخطارًا شرطة النجدة يفيد بوصول كلا من: "أحمد طلعت رسلان 15 عاما، وياسمين وليد خضر 22 عاما، وإيمان رمضان البيشكار 22 عاما، وطفلتها روجينا أحمد الزيات 5 سنوات"، مصابين بكسور وجروح في أماكن متفرقة من الجسم إثر حادث تصادم، بين سيارة وأشخاص كانت منتظرة سيارة تقلهم على جانب الطريق.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بضبط وإحضار سائق السيارة التي صدمتهم.