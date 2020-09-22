أمريكا: مصر أظهرت قيادة عظيمة فى لم شمل أعضاء غاز شرق المتوسط

هنأت السفارة الأمريكية بمصر، اليوم، أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط لتوقيع ميثاق المنتدى بالقاهرة.وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها على موقع «تويتر» إن المنتدى يسعى لتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي.وأكدت السفارة الأمريكية أن مصر أظهرت قيادة عظيمة في لم شمل الدول الأعضاء نحو رؤية مشتركة لتعزيز التكامل في مجالات الاقتصاد والطاقة.ووقع أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة اليوم على ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية إلى جانب مصر، اليونان وقبرص وفلسطين وإسرائيل وإيطاليا.