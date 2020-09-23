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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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ثلاثية الزمالك تقرب طنطا من الهبوط
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
مباراة الزمالك وطنطا
تصوير: أحمد حسن
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