الإسكندرية تُتوج في ٣٢ لعبة من منافسات أوليمبياد الطفل المصري

اختتمت فعاليات تصفيات أوليمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التي نفذتها الإدارة المركزية للطلائع، برئاسة عزة الدري، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.تمت التصفيات خلال الفترة من 8- 19 سبتمبر الجاري، بمشاركة 5755 طليعًا تم تسجيلهم ونفذ أوليمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانية فى مراكز شباب (السيوف- الشلالات- النصر- سموحة- الأنفوشي)، وذلك بعد أن توقفت التصفيات لظروف مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.ونفذت التصفيات فى الألعاب (قدم خماسى بنين- قدم خماسى بنات -كرة طائرة بنين- كرة طائرة بنات- كرة سلة بنين- كرة سلة بنات- كرة يد بنين فقط- عدو 100 م بنين- عدو 100 م بنات- وثب طويل بنين- وثب طويل بنات- رمى جلة بنين- رمى جلة بنات- فردى بنين- فردى بنات- زوجى بنين- زوجى بنات)، إضافة إلى (الكاراتيه- كاتا فردى بنين حزام أزرق إلى بنى 1- الكاراتية- كاتا فردى بنات حزام أزرق إلى بنى 1- الكاراتية- كاتا فردى بنين حزام أسود ناشئين- الكاراتية- كاتا فردى بنات حزام أسود ناشئين- التايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 37 ك بنين- التايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 45 ك بنين- التايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 53 ك بنين- التايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 61 ك بني- التايكوندو (كروجي)- ميزان فوق 61 ك بنين- التايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 33 ك بنات التايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 41 ك بنات- التايكوندو (كروجي) ميزان تحت 47 ك بنات- التايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 55 ك بنات- التايكوندو (كروجي)- ميزان فوق 55).وكانت النتائج كالتالي: كرة قدم بنين م ش الأنفوشي، كرة قدم بنات نادي المجد، كرة سلة بنين م ش الأنفوشى، كرة سلة بنات نادى سموحة، كرة طائرة بنين م ش سموحة، كرة طائرة بنات أكاديمية الشهيد اسلام، كرة اليد بنين م ش الظاهرية.أما الكاراتيه فقد فاز نادي سموحة ونادي نجوم ألتراس والمؤسسة العسكرية، وتنس الطاولة م ش سموحة، ألعاب قوى المؤسسة العسكرية، ونادى الاتحاد السكندري في دفع الجّلة، وثب طويل و١٠٠م عدو المشروع القومى للناشئين وم ش النصر.أمّا التايكوندو فقد حصده كل من نادى شباب محسن والبيطاش ومراكز شباب سموحة- الحرية- النصر، ومدرسة كليوباترا.