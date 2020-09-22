فرنسا تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا 10008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، بما يتماشى مع وتيرة انتشار العدوى مرة أخرى، بعد فترة هدوء مؤقت أعقبت عطلة نهاية الأسبوع أمس الإثنين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن الحالات المؤكدة ارتفعت بمقدار 10008 في غضون 24 ساعة. وبلغ متوسط الإصابات الجديدة على مدار سبعة أيام، حوالي 10500 بعد أن تجاوز 10 آلاف لأول مرة أمس الأول الأحد.والحكومة الفرنسية غير مستعدة لدراسة إغلاق جديد على مستوى البلاد، حيث قال الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إن المواطنين بحاجة إلى تعلم كيفية التعايش مع المرض.وتعتمد السلطات المحلية في المناطق الأكثر تضررا مثل مارسيليا وليون على إلزام المواطنين بوضع أقنعة الوجه وإغلاق الحانات مبكرا والحد من التجمعات لاحتواء الفيروس.وأفادت السلطات الصحية الفرنسية بأن الوفيات المرتبطة بكوفيد- 19 زادت بمقدار 68 لتصل إلى 31416.