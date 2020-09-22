كنائس شبرا الشمالية تستأنف الأنشطة الكنسية الجمعة المقبلة

قررت كنائس إيبارشية شبرا الشمالية تحت رعاية الأنبا أنجيلوس أسقف الإيبارشية، استئناف الأنشطة الكنسية، ابتداء من يوم الجمعة المقبل.وأشارت إيبارشية شبرا الشمالية، في بيان لها إلى أن عودة الأنشطة الكنسية ستكون شكل تدريجي من خلال مدارس الأحد والتي سنطلق على مدار الأسبوع بمختلف المراحل للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.ولفتت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.