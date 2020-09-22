134 ناشرًا بالإسكندرية.. تفاصيل أول معرض كتاب بعد جائحة كورونا

تستضيف مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط معرض الكتاب خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، بأرض كوته - الأزاريطة كورنيش الإسكندرية.ويعد معرض الإسكندرية للكتاب هو المعرض الأول الذي يقام بعد جائحة كورونا على مستوى الوطن العربي، ويشارك اتحاد الناشرين المصريين بعدد 134 ناشرا من أعضاء الجمعية العمومية، ومن جانب آخر جارٍ الآن الإعداد والتجهيز من الهيئة العامة للكتاب لتنظيم المعرض بصورة تليق بالقيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وبتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الناشرين والمواطنين.يذكر أن موعد إجراء قرعة تسكين الأجنحة الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب.