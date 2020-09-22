السيسى يستعرض عددًا من القضايا الإقليمية والدولية أمام الأمم المتحدة

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس، وفقا للجدول المعلن للجمعية العامة للأمم المتحدة.وتعقد الأمانة العامة للأمم المتحدة ولأول مرة في تاريخها، أول اجتماع للأمم المتحدة خارج مقرها في نيويورك، حيث يلقي الرؤساء والزعماء كلماتهم حول العالم بالفيديو كونفرانس، بسبب جائحة كورونا.ومن المقرر، أن تستعرض كلمة الرئيس السيسي، في فعاليات القمة، عددا من القضايا الإقليمية والدولية.وافتتحت فعاليات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي بعقد الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة (1945 – 2020) تحت عنوان "75 عاما: المستقبل الذي نريده؛ الأمم المتحدة التي نحتاجها".