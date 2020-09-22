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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2020

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:55 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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يبحث الكثير من المصريين خاصا أولياء الأمور بشكل كبير عبر محرك البحث العالمي "جوجل" عن رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2020 حتي وبعد انتهاء التحويلات التي اغلقت في يوم السبت المواقف 15 اغسطس 2020.

رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2020

ونقدم لكم هنا في "الدستور" لجميع متابعيها رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2020 من هنا.. https:www.cairogovresults.comtransferstransfers


ونشرت المديريات التعليمية بعض الاجراءات التحويل الإلكتروني وكان ابرزهم التالي: -

1 - لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة
2 - استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق
3 - لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين
4 - يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل)
5 - يتم متابعة موقف النقل من خلال الصفحة المخصصة بعد أسبوع من التسجيل ومعرفة النتيجة.
6 - يقوم ولي الأمر بإنهاء جميع إجراءات التحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة
7 - بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة الأولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات

ونشرت المديريات التعليمية بعض الشروط التحويل الإلكتروني وكان ابرزهم التالي: -
- اختيار ولي الأمر مدرسة ذات كثافة عالية على مسئوليته.
- اللجنة الخاصة بالتحويلات المشكلة بالإدارة التعليمية تلبي إحدى الرغبات طبقًا للكثافات.
- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.
- متابعة النتائج مسئولية ولى الأمر.
- على ولى الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل ملغى.
- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد تخرج من كي جي 1 وشهادة ميلاد أصلية.
- المرحلة الإعدادية يكون معها بيان نجاح للصف السادس الابتدائي وشهادة ميلاد أصلية.
- المرحلة الثانوية يكون معها بيان نجاح من الإعدادية وشهادة ميلاد أصلية.

وفي هذا السياق قالت المديريات التعليمية انه لا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط واختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها وفي حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، وشددت المديريات التعليمية على أنه يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.

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