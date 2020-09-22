«ثورة على واحدة ونص».. محمد على يرقص بالخمور والشيشة فى «ديسكوهات» إسبانيا (فيديو)

في الوقت الذي حرض فيه الأجير الهارب محمد علي المصريين لنشر الفوضى، ناضل هو في أحد ديسكوهات إسبانيا.ويبدو أن محمد علي يقضي معظم أوقاته داخل الملاهي الليلية فيما يستغل الوقت الفارغ فيه للتظاهر من خلف الشاشات ويتحدث عن الفقراء والغلابة الذين لا يعلم عنهم شيئا.يرقص محمد علي وفي يده كأس من الخمر، فيما تتجدد فضائح أسرة محمد علي التي لا تنتهي، حسبما نشر موقع «العربي الحديث» تسجيلات صوتية تكشف عن فضيحة أخلاقية تخص ابنة محمد علي مع أحد الشباب، بجانب فضيحة أخرى لزوجة المقاول الهارب.وكشف موقع العربي الحديث عن أن زوجة محمد علي تشكو ابنتها بعد فضيحتها مع الشاب عبدالرحمن ممدوح، صديق رحيمة محمد على، وهو معتاد على شرب الخمور كما أنها حملت منه سفاحًا وقامت بإجهاض نفسها بعلم عبدالرحمن، والأدهى أنه نشأت بعدها علاقة جنسية بين عبدالرحمن وهويدا خليل زوجة محمد على وكانت تزوره في شقة بالتجمع.