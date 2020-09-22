طريقة عمل البابا غنوج في المنزل
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:39 م
غادة موسىطباعة
يبحث كثيرون عن طريقة عمل البابا غنوج فالبابا غنوج هو الطبق الرئيسى على السفر والموائد الكبرى، ومن أساسيات البيوت المصرية سواء في وجبتى الإفطار أو العشاء، وإليكى تحضيره بأكثر من طريقة.
المكونات
١ باذنجان كبير
١⁄٤ كوب طحينة
٣ ملعقة كبيرة لبن زبادي
٢ ملعقة صغيره زيت زيتون
١ ملعقة صغيره خل
١⁄٢ ملعقة صغيره ملح
٤فصوص توم
- تشوى حبة الباذنجان على النار، ثم تقشر وتهرس جيدًا إلى أن تصبح خليط ناعم.
- تضاف الطحينة إلى الباذنجان ويخلطوا جيدًا ثم يضاف اللبن، الخل والملح ويخلطوا جيدًا.
- يسكب البابا غنوج في طبق التقديم، يضاف على وجهه زيت الزيتون ويقدم فورًا.
طريقة عمل بابا غنوج بالزبادي على طريقة خبيرة الطبخ أبلة نظيرة
المقادير:
- باذنجانة
- بصلو
- علبة زبادي
- ثوم مفروم
- طحينة
- ملح
- عصير ليمون
- زيت عباد شمس
- ملح
- فلفل أسود
- كزبرة خضراء مفرومة
طريقة التحضير:
1- نشوي الباذنجان ثم نقشره.
2- ندهن البصل بالزيت ونشويه فى الفرن.
3- نهرس الباذنجان المشوي.
4- نخلط الطحينة مع الماء والزباي والملح وعصير الليمون.
5- نضيف البصل المشوى المفروم والباذنجان لخليط الطحينة وقلبيه.
المكونات
١ باذنجان كبير
١⁄٤ كوب طحينة
٣ ملعقة كبيرة لبن زبادي
٢ ملعقة صغيره زيت زيتون
١ ملعقة صغيره خل
١⁄٢ ملعقة صغيره ملح
٤فصوص توم
طريقة عمل البابا غنوجطريقة التحضير
- تشوى حبة الباذنجان على النار، ثم تقشر وتهرس جيدًا إلى أن تصبح خليط ناعم.
- تضاف الطحينة إلى الباذنجان ويخلطوا جيدًا ثم يضاف اللبن، الخل والملح ويخلطوا جيدًا.
- يسكب البابا غنوج في طبق التقديم، يضاف على وجهه زيت الزيتون ويقدم فورًا.
طريقة عمل بابا غنوج بالزبادي على طريقة خبيرة الطبخ أبلة نظيرة
المقادير:
- باذنجانة
- بصلو
- علبة زبادي
- ثوم مفروم
- طحينة
- ملح
- عصير ليمون
- زيت عباد شمس
- ملح
- فلفل أسود
- كزبرة خضراء مفرومة
طريقة التحضير:
1- نشوي الباذنجان ثم نقشره.
2- ندهن البصل بالزيت ونشويه فى الفرن.
3- نهرس الباذنجان المشوي.
4- نخلط الطحينة مع الماء والزباي والملح وعصير الليمون.
5- نضيف البصل المشوى المفروم والباذنجان لخليط الطحينة وقلبيه.
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