رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة عمل البابا غنوج في المنزل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:39 م
عمل البابا غنوج
عمل البابا غنوج
غادة موسى
طباعة
يبحث كثيرون عن طريقة عمل البابا غنوج فالبابا غنوج هو الطبق الرئيسى على السفر والموائد الكبرى، ومن أساسيات البيوت المصرية سواء في وجبتى الإفطار أو العشاء، وإليكى تحضيره بأكثر من طريقة.


المكونات
١ باذنجان كبير
١⁄٤ كوب طحينة
٣ ملعقة كبيرة لبن زبادي
٢ ملعقة صغيره زيت زيتون
١ ملعقة صغيره خل
١⁄٢ ملعقة صغيره ملح
٤فصوص توم

طريقة عمل البابا غنوج

طريقة التحضير
- تشوى حبة الباذنجان على النار، ثم تقشر وتهرس جيدًا إلى أن تصبح خليط ناعم.
- تضاف الطحينة إلى الباذنجان ويخلطوا جيدًا ثم يضاف اللبن، الخل والملح ويخلطوا جيدًا.
- يسكب البابا غنوج في طبق التقديم، يضاف على وجهه زيت الزيتون ويقدم فورًا.


طريقة عمل بابا غنوج بالزبادي على طريقة خبيرة الطبخ أبلة نظيرة
المقادير:
- باذنجانة
- بصلو
- علبة زبادي
- ثوم مفروم
- طحينة
- ملح
- عصير ليمون
- زيت عباد شمس
- ملح
- فلفل أسود
- كزبرة خضراء مفرومة

طريقة التحضير:
1- نشوي الباذنجان ثم نقشره.
2- ندهن البصل بالزيت ونشويه فى الفرن.
3- نهرس الباذنجان المشوي.
4- نخلط الطحينة مع الماء والزباي والملح وعصير الليمون.
5- نضيف البصل المشوى المفروم والباذنجان لخليط الطحينة وقلبيه.

اقرأ أيضا:

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية





الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي: مصر ستتصدى لأي تجاوز للخط الأحمر «سرت الجفرة»

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

الصور

image description

توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية بحضور وزير البترول

image description

ثلاثية الزمالك تقرب طنطا من الهبوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

الزمالك يفاوض إيهاب جلال.. والمدرب: وقعت لـ«بيراميدز»

السيسي: مصر ستتصدى لأي تجاوز للخط الأحمر «سرت الجفرة»

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبد الحليم حافظ للسادات

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«لم أكتب الأغنية لأجل المال وديواني الأول جرحني».. اعترافات سيد حجاب

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. موعدها ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

النيابة السويسرية تطالب بسجن ناصر الخليفى

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
القس. رفعت فكرى
فن إدارة المسافات
المزيد

الثقافة

أحمد عكاشة: كلنا مرضى نفسيون

134 ناشرًا بالإسكندرية.. تفاصيل أول معرض كتاب بعد جائحة كورونا

«ما وراء العشق».. حكاية رواية مجهولة لـ نجيب محفوظ

أحمد عكاشة: كورونا فى مصر وصلت لـ80%