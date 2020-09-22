طريقة عمل البابا غنوج في المنزل

طريقة عمل البابا غنوج

اقرأ أيضا:

















يبحث كثيرون عنفالبابا غنوج هو الطبق الرئيسى على السفر والموائد الكبرى، ومن أساسيات البيوت المصرية سواء في وجبتى الإفطار أو العشاء، وإليكى تحضيره بأكثر من طريقة.المكونات١ باذنجان كبير١⁄٤ كوب طحينة٣ ملعقة كبيرة لبن زبادي٢ ملعقة صغيره زيت زيتون١ ملعقة صغيره خل١⁄٢ ملعقة صغيره ملح٤فصوص تومطريقة التحضير- تشوى حبة الباذنجان على النار، ثم تقشر وتهرس جيدًا إلى أن تصبح خليط ناعم.- تضاف الطحينة إلى الباذنجان ويخلطوا جيدًا ثم يضاف اللبن، الخل والملح ويخلطوا جيدًا.- يسكب البابا غنوج في طبق التقديم، يضاف على وجهه زيت الزيتون ويقدم فورًا.طريقة عمل بابا غنوج بالزبادي على طريقة خبيرة الطبخ أبلة نظيرةالمقادير:- باذنجانة- بصلو- علبة زبادي- ثوم مفروم- طحينة- ملح- عصير ليمون- زيت عباد شمس- ملح- فلفل أسود- كزبرة خضراء مفرومةطريقة التحضير:1- نشوي الباذنجان ثم نقشره.2- ندهن البصل بالزيت ونشويه فى الفرن.3- نهرس الباذنجان المشوي.4- نخلط الطحينة مع الماء والزباي والملح وعصير الليمون.5- نضيف البصل المشوى المفروم والباذنجان لخليط الطحينة وقلبيه.