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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
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طريقة عمل دبس الرمان في المنزل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:55 م
عمل دبس الرمان
عمل دبس الرمان
إسلام جمال
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ننشر طريقة عمل دبس الرمان في المنزل حيث يشتهر استخدام دبس الرمان في المطبخ العربي، حيث يدخل في الكثير من الوصفات، وكذلك يستخدم في السلطات المختلفة والمميزة.


ودبس الرمان بصورة مبسطة هو سائل كثيف القوام، ويحضر كما هو واضح من اسمه من عصير الرمان، وهو ذو طعم حامضي مع حلاوة قليلة. ولون دبس الرمان أحمر قاتم، وبالإضافة إلى استخدامه في الوصفات والأطعمة المختلفة.


يستخدم دبس الرمان لأسباب صحية، حيث يعالج الالتهابات ويمنع حصوات الكلى، ويحمي من النقرس.

طريقة عمل دبس الرمان في المنزل

في هذا التقرير نرصد طريقة عمل دبس الرمان بالتفصيل وبوصفات مختلفة لتجربيها.



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طريقة عمل دبس الرمان
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الشيف: سنان بطرس، المطبخ: اكلات عربية، بتاريخ: 2020-09-08
وقت التحضير: ١٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٩٠ دقيقة
عدد الوجبات: 4 أفراد

طريقة عمل دبس الرمان
محتويات
1دبس الرمان
2مقادير دبس الرمان
3طريقة دبس الرمان
4دبس الرمان بدون سكر
4.1مقادير دبس الرمان بدون سكر
4.2طريقة عمل دبس الرمان بدون سكر
5دبس الرمان السوري
5.1مقادير دبس الرمان السوري
5.2طريقة عمل دبس الرمان السوري
6دبس الرمان بالعسل الأسود
6.1مقادير دبس الرمان بالعسل الأسود
6.2طريقة عمل دبس الرمان بالعسل الأسود
دبس الرمان
يشتهر استخدام دبس الرمان في المطبخ الشرق أوسطي حيث يدخل في الكثير من الوصفات، وكذلك يستخدم في السلطات المختلفة والمميزة، ودبس الرمان بصورة مبسطة هو سائل كثيف القوام، ويحضر كما هو واضح من اسمه من عصير الرمان، وهو ذو طعم حامضي مع حلاوة قليلة. ولون دبس الرمان أحمر قاتم، وبالإضافة إلى استخدامه في الوصفات والأطعمة المختلفة يستخدم كذلك لأسباب صحية، حيث يعالج الالتهابات ويمنع حصوات الكلى، ويحمي من النقرس، وهنا نقدم لكِ طريقة عمل دبس الرمان بالتفصيل وبوصفات مختلفة لتجربيها.

طريقة عمل دبس الرمان في المنزل

مكونات دبس الرمان:

4 كوب عصير رمان
1 كوب سكر
5 ليمونة معصورة


طريقة التحضير:

ضعي عصير الرمان والسكر والليمون في وعاء على النار.
اخفضي الموقد واتركي المكونات معًا لمدة ساعة ونصف مع التقليب كل عشر دقائق.

عندما ينخفض حجم السائل إلى الربع ويصبح لديكِ سائل ثقيل اتركيه حتى يبرد ثم خزنيه.


«دبس الرمان بدون سكر»

مقادير دبس الرمان بدون سكر:

6 ثمرة رمان
1 ملعقة صغيرة ملح ليمون
1 كوب عصير ليمون

طريقة التحضير:

قشري الرمان ثم احصلي على الحب فقط وتخلصي من القشرة البيضاء.

ضعي حب الرمان في الخلاط الكهربائي حتى يصبح سائل تمامًا.

صفي عصير الرمان في المصفاة.

ضعي العصير في وعاء على النار حتى يغلي وتخلصي من الرغوة.

اخفضي النار ثم ضيفي عصير الليمون.

عندما يصبح كثيفًا ضيفي ملح الليمون وقلبي ثم اغلقي النار واتركيه حتى يبرد.

«دبس الرمان السوري»

مقادير دبس الرمان السوري

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
4 كيلوجرام رمان
10 ملعقة كبيرة سكر

طريقة التحضير:

اعصري الرمان حتى تحصلي على عصير مصفى.

ضعي العصير مع السكر وعصير الليمون في اناء على النار.

اتركي المكونات على نار عالية حتى يذوب السكر تمامًا.

اخفضي النار واتركي الدبس لمدة ساعة حتى يصبح الخليط متماسك.

ضعي الدبس في وعاء حتى يبرد ثم خزنيه في الثلاجة.

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