طريقة عمل دبس الرمان في المنزل

طريقة عمل دبس الرمان في المنزل





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ننشرحيث يشتهر استخدام دبس الرمان في المطبخ العربي، حيث يدخل في الكثير من الوصفات، وكذلك يستخدم في السلطات المختلفة والمميزة.ودبس الرمان بصورة مبسطة هو سائل كثيف القوام، ويحضر كما هو واضح من اسمه من عصير الرمان، وهو ذو طعم حامضي مع حلاوة قليلة. ولون دبس الرمان أحمر قاتم، وبالإضافة إلى استخدامه في الوصفات والأطعمة المختلفة.يستخدم دبس الرمان لأسباب صحية، حيث يعالج الالتهابات ويمنع حصوات الكلى، ويحمي من النقرس.في هذا التقرير نرصد طريقة عمل دبس الرمان بالتفصيل وبوصفات مختلفة لتجربيها.تسجليالرئيسيةوصفات طبخفيديوهاترجيم ودايتفوائدمناسباترمضانمعلومات عامةابحثوا عن وصفةالصفحة الرئيسية وصفات طريقة عمل دبس الرمانطريقة عمل دبس الرمانأضف تصنيفك |4 5 5 0الشيف: سنان بطرس، المطبخ: اكلات عربية، بتاريخ: 2020-09-08وقت التحضير: ١٠ دقيقةوقت الطبخ: ٩٠ دقيقةعدد الوجبات: 4 أفرادطريقة عمل دبس الرمانمحتويات1دبس الرمان2مقادير دبس الرمان3طريقة دبس الرمان4دبس الرمان بدون سكر4.1مقادير دبس الرمان بدون سكر4.2طريقة عمل دبس الرمان بدون سكر5دبس الرمان السوري5.1مقادير دبس الرمان السوري5.2طريقة عمل دبس الرمان السوري6دبس الرمان بالعسل الأسود6.1مقادير دبس الرمان بالعسل الأسود6.2طريقة عمل دبس الرمان بالعسل الأسوددبس الرمانيشتهر استخدام دبس الرمان في المطبخ الشرق أوسطي حيث يدخل في الكثير من الوصفات، وكذلك يستخدم في السلطات المختلفة والمميزة، ودبس الرمان بصورة مبسطة هو سائل كثيف القوام، ويحضر كما هو واضح من اسمه من عصير الرمان، وهو ذو طعم حامضي مع حلاوة قليلة. ولون دبس الرمان أحمر قاتم، وبالإضافة إلى استخدامه في الوصفات والأطعمة المختلفة يستخدم كذلك لأسباب صحية، حيث يعالج الالتهابات ويمنع حصوات الكلى، ويحمي من النقرس، وهنا نقدم لكِ طريقة عمل دبس الرمان بالتفصيل وبوصفات مختلفة لتجربيها.مكونات دبس الرمان:4 كوب عصير رمان1 كوب سكر5 ليمونة معصورةطريقة التحضير:ضعي عصير الرمان والسكر والليمون في وعاء على النار.اخفضي الموقد واتركي المكونات معًا لمدة ساعة ونصف مع التقليب كل عشر دقائق.عندما ينخفض حجم السائل إلى الربع ويصبح لديكِ سائل ثقيل اتركيه حتى يبرد ثم خزنيه.«دبس الرمان بدون سكر»مقادير دبس الرمان بدون سكر:6 ثمرة رمان1 ملعقة صغيرة ملح ليمون1 كوب عصير ليمونطريقة التحضير:قشري الرمان ثم احصلي على الحب فقط وتخلصي من القشرة البيضاء.ضعي حب الرمان في الخلاط الكهربائي حتى يصبح سائل تمامًا.صفي عصير الرمان في المصفاة.ضعي العصير في وعاء على النار حتى يغلي وتخلصي من الرغوة.اخفضي النار ثم ضيفي عصير الليمون.عندما يصبح كثيفًا ضيفي ملح الليمون وقلبي ثم اغلقي النار واتركيه حتى يبرد.«دبس الرمان السوري»مقادير دبس الرمان السوري2 ملعقة كبيرة عصير ليمون4 كيلوجرام رمان10 ملعقة كبيرة سكرطريقة التحضير:اعصري الرمان حتى تحصلي على عصير مصفى.ضعي العصير مع السكر وعصير الليمون في اناء على النار.اتركي المكونات على نار عالية حتى يذوب السكر تمامًا.اخفضي النار واتركي الدبس لمدة ساعة حتى يصبح الخليط متماسك.ضعي الدبس في وعاء حتى يبرد ثم خزنيه في الثلاجة.