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طريقة عمل الكب كيك في المنزل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:39 م
الكب كيك
الكب كيك
إسلام جمال
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طريقة عمل الكب كيك في المنزل في هذا التقرير، حيث يعدّ الكب كيك من أنواع الحلويّات العالميّة المرغوبة من قبل الكثير من الأفراد؛ حيث يتناولونه في جميع الأوقات وذلك نظرًا لما يتمتّع به من طعمٍ شهيٍّ وخفيف، وسنتطرّق في هذا المقال إلى طريقة سهلة لإعداد الكب كيك.

المكوّنات
كوب من الدقيق (طحين) أبيض خاص للحلويات.
نصف كوب من الزبدة أو الزيت.
كوب من الحليب السائل.
ثلاثة أرباع كوب سكّر.
بيضة واحدة.
ربع ملعقة صغيرة من الملح.
ملعقة صغيرة فانيليا.
ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف كوب من قطع الشوكولاتة أو الزبيب أو المكسرات أو غيرها من مواد التزيين، حسب الرغبة، أو يمكن عملها سادة دون أيّ إضافة، على أن تخلطي أيٍّ من هذه الإضافات بالطحين قبل إضافتها لمزيج الكيك كي لا تهبط للأسفل.

طريقة عمل الكب كيك في المنزل

طريقة التحضير:


يتمّ تسخين الفرن على درجة 180م أو325 فهرنهايت.

يُخلط الحليب والزبدة أو الزيت مع البيضة، والفانيليا، ثمّ يضاف إليها السكّر والدقيق والملح والبيكنج باودر، ويُمزج جيّدًا لإزالة أي كتل، ولا تبالغي في الخفق لأنّ هذا هو سر نجاح الكب كيك الخفق باليد.

تتمّ إضافة الشوكولاتة أو أي شيء تختارينه، وهذا بعد خلطها بالدقيق قليلًا، وتُمزج مع بقيّة المكونات.

تجهّز صينية الكب كيك وذلك بوضع الورق الخاص في كل فتحة.


يصبّ القليل من مزيج الكب كيك في كل ورقة لغاية ثلثي الورقة، وتوضع الصينية في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة.

يمكنك التأكد من نضج الكب كيك بواسطة غرز عودٍ خشبيّة في الكب كيك، فإذا خرج نظيفًا فذلك يدلّ على نضجه، أمّا إذا علق فيه شيء هذا يعني أنه يحتاج لفترة أطول كي ينضج.

يوضع الكب كيك في طبق التقديم، ويمكن تزيينه بالشوكلاته السائلة أو بعض المكسّرات مثل الفستق الحلبي أو الكاجو علمًا أنّ هذه الكمية من الكب كيك تكفي لاثني عشر شخصًا.

طريقة عمل كب كيك الفانيليا

المقادير:

كوب وربع من الدقيق الأبيض.
2 حبة بيض.
نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر.
نصف كوب من الحليب السائل.
نصف كوب من السكر.
نصف كوب من الزيت النباتي أو الزبدة.

طريقة عمل الكب كيك في المنزل

طريقة التحضير:

ننخل الدقيق والباكينغ باودر ونتركهم جانبًا.

نضع البيض والفانيليا والسكر في وعاء عميق ونخفقهم بالخفاقة الكهربائيّة حتى يتضاعف حجم البيض.

نضيف السكر والحليب والزيت ونستمر بالخفق حتى تختلط كل المكونات جيدًا.

نضيف الدقيق المنخول بشكل تدريجي مع استمرار الخفق حتى تمتزج كل المكونات.

نحضر صينية الكب كيك ونسكب فيها الخليط بعد أن نكون قد دهناها بالزبدة.

نضع الكب كيك في الفرن المسخن سابقًا على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئويّة ونتركه حتى ينضج تمامًا.

نخرج الكب كيك من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا ويقدم.

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