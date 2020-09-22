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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مرتكب واقعة التنمر على فتاة بسوهاج

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:52 م
التنمر على فتاة بسوهاج
التنمر على فتاة بسوهاج
مريم جبل- عمرو المزيدي
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أعلنت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، القبض على المتهم بالتنمر على إحدى الفتيات وركلها بقدمه أثناء سيرها في جرجا بسوهاج.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتنمر على إحدى الفتيات، وركلها بقدمه أثناء سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن سوهاج وأسفرت جهوده عن أن الواقعة تعود ليوم 20 من الشهر الجارى وأن المجنى عليها، طالبة، 20 سنة، مقيمة بدائرة مركز شرطة جرجا وأن مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بذات الدائرة).

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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