رنا سماحة تنتهى من تصوير «أوبا» استعدادًا لإطلاقه للجمهور

تعكف المخرجة بتول عرفة حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة للكليب الجديد للفنانة رنا سماحة، الذي يحمل اسم "أوبا" والذي يعد التعاون الثاني لسماحة مع لايف ستايلز استديوز، والأول مع المخرجة بتول عرفة.ووعدت سماحة أن يكون الكليب مفاجأة قوية تكلل بها فكرة تصوير ألبومها الأخير "٧ رجالة" بشكل كامل بصيغة حلقات متصلة، مؤكدة أن التعاون مع الشركة مختلف ويمثل نقلة مهمة في مسيرتها، ويعود ذلك للنجاح الذي حققاه سويًا خلال كليب "أميرة الحب".وأشارت سماحة في تصريحات صحفية، إلى أن بتول عرفة مخرجة محترفة وتعرف كيف توظف أدوات الفنان بشكل مبهر ومميز، وهو ما جعلها في حالة حماسة شديدة لإطلاق الكليب."أوبا" من كلمات: أحمد حسن راؤول، وألحان: أحمد وزعيم، وإخراج: بتول عرفة، التي تتعاون مع رنا سماحة للمرة الأولى.