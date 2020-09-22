طلب إحاطة بشأن تعامل الحكومة مع احتمالية ارتفاع منسوب مياه النيل

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن سوء إدارة أزمة ارتفاع منسوب المياه، حيث سببت الوحدات المحلية بالمحافظة حالة من الذعر للأهالي.وأوضح نائب البحيرة في طلبه أن الوحدة المحلية بمدينة رشيد في البحيرة دفعت بسيارات عليها مكبرات صوت تجوب الشوارع لتحذير المواطنين من احتمالية ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، حرصًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، الأمر الذي أحدث رعبًا وفزعًا كبيرًا لدى المواطنين.وتساءل: هل الحكومة خاصة كل من وزيري التنمية المحلية والرى والموارد المائية على علم بهذه الواقعة الخطيرة؟ وما هي خطة الحكومة للتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في 13 محافظة على نهر النيل؟.وأكد أن الوحدة المحلية بمدينة رشيد تعاملت مع الأزمة بطريقة عشوائية، ولم تقدم صورة واضحة عن توقيت ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، ووضع بدائل للمواطنين بعد إخلاء منازلهم وإلى أين يذهبون، مطالبا الحكومة بالتعامل مع مثل هذه الملفات بأسلوب علمى وبخطط احترافية لا تتسبب فى بث الرعب والفزع لدى المواطنين.وكانت الوحدة المحلية بمدينة رشيد قامت بنشر تحذير عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، ناشدت فيه المواطنين إخلاء المبانى الواقعة على أراضى طرح النهر وأصحاب الأقفاص السمكية نظرا لارتفاع منسوب نهر النيل.وقامت محافظة البحيرة، بإرسال مخاطبات رسمية لرؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن احتمالية ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام الثلاثة القادمة.