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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: دور دول جوار ليبيا أساسى لتسوية الأزمة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:32 م
ماكرون
ماكرون
محمد عمر
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على تركيا تقديم توضيحات بشأن تحركاتها في ليبيا وسوريا، مشيرا إلى أنهم مستعدون للحوار مع أنقرة، ولكن عليها احترام سيادة الدول الأوروبية والقانون الدولي.

وقال الرئيس الفرنسي في كلمة له في الدورة الـ75 للأمم المتحدة إن دور دول جوار ليبيا أساسي لتسوية الأزمة، وسنعمل لترتيب اجتماع معها بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نعمل مع دول جوار ليبيا الشريكة لنا لضمان وقف إطلاق نار طويل الأمد وإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة سلميًا"، مؤكدا أن التدخلات الخارجية تفاقم تعقيد الأزمة في ليبيا.

كما تطرق ماكرون إلى الوضع في العراق، مشيرا إلى أنهم يدعمون سيادة العراق على أراضيه وسنواصل دعمنا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وإلى جانب ذلك، أكد الرئيس الفرنسي رفض انتهاك إيران لالتزاماتها الواردة بالاتفاق النووي ونؤيد الجهود الرامية لمنعها من الحصول على السلاح النووي، مشيرا إلى أن انتشار أسلحة الدمار الشامل هو أكبر تهديد للأمن العالمي.

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