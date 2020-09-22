أحمد عكاشة: كلنا مرضى نفسيون

قال الدكتور أحمد عكاشة، إن كلنا لدينا أمراض نفسية منها مسألة المزاج، وينقسم لأنواع منه المزاج القلق الاكتئابي، وأن المصريين يتسمون بالمزاج السوداوي.وأضاف "عكاشة" خلال فعاليات محاضرة بعنوان "الشخصية المصرية وما اعتراها من تغييرات"، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ويديرها الإعلامي الكبير مفيد فوزي، أنه أثناء إلقائه كلمة في أحد الاجتماعات للأطباء تفاجأ بأن جميع الحضور غير مبتسمين، لافتا إلى أن الابتسامة تطيل من العمر.يشارك فى اللقاء الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة درية شرف الدين مقررة لجنة الإعلام بالمجلس.