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القبلة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:22 م
نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية
حسين العمدة
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ننشر رابط بوابة الأزهر حيث ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية نتيجة الدور الثانى للعام الدراسى 20192020، وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني يوم 12 سبتمبر الماضى، وانتهت يوم الأحد 20 سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن تعلن الأزهر نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الأزهر أعلن فى السابق أنه تم بدء تصحيح امتحانات الدور الثانى منذ بداية اليوم الأول في الامتحانات.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

يقوم الطالب أو الطالبة بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالدخول على الموقع الإلكترونى لبوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين الأدبى والعلمى، وهو http:azhar.egresults2.html، وبعد الدخول على الموقع يقوم الطالب أو الطالبة بكتابة الرقم القومى، وأيضًا ادخال رقم الجلوس، فى الأماكن المحددة لهم،ثم يتم الضغط على بحث لمعرفة نتيجة الدور الثاني.

وحيث أدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية الأزهرية فى 347 لجنة، وذلك فى نطاق 27 منطقة أزهرية فى كافة أنحاء الجمهورية الذى بلغ عددهم حوالى 41315 طالب وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى، وكانت نسبة نجاح الشهادة الثانوية للدور الأول للقسم العلمى بلغت 72.99% بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64.84%، لتصبح نسبة النجاح العامة حوالى 67.66%، حيث كان إجمالى عدد المتقدمين 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، والناجح 77122.

إعلان تظلمات الدور الثانى بعد إعلان النتيجة

أكدت الأزهر فى وقت سابق، أنه سيتم فتح باب تظلمات الدور الثانى لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بعد إعلان النتيجة التى من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وحيث بدأت الأزهر في تصحيح مواد الدور الثانى مع بداية أول امتحانات للدور الثانى، فيما كان أخر يوم لموعد تظلمات الدور الأول الإربعاء الماضى، وشددت الأزهر أنه لا يمكن فتح باب التظلمات أمام الطلاب بعد موعد الإعلان عن إغلاقه.

تنسيق الثانوية الأزهرية

يبدأ الطلاب الناجحين فى الدور الثانى بامتحانات الثانوية الأزهرية بعد إعلان التنيجة، تسجيل فى التنسيق الذى يوفر لهم الكليات والمعاهد التى ستفتح أمامهم حسب المجموع الذين حصلوا علية بعد خضوعهم لامتحانات الدور الثانى.

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