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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تحرش بها فبصقت عليه».. ضبط المتهم بركل فتاة فى سوهاج

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:28 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، الثلاثاء، عامل متهم بركل فتاة أثناء سيرها على الطريق العام دائرة قسم شرطة جرجا.

ونشرت «الدستور» فيديو متداول عبر منصّات التواصل «فيسبوك» تم التقاطه بكاميرا مراقبة في إحدى المحال التجارية أظهر تفاصيل الواقعة، لتستجيب الأجهزة الأمنية بسوهاج للمطالبات بسرعة القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة أثناء استقلاله أحد مركبات «التوك توك».

وأوضح فريق المباحث أنه المتهم قصد إسقاط الفتاة أرضًا بسبب قيامها بالبصق عليه نتيجة تحرشه بها لفظيًا في الشارع.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من وحدة حقوق الإنسان بمديرية الأمن بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر شاب يقوم بالتعدي على فتاة أثناء سيرها دون انتباهها وإسقاطها أرضًا في إحدى طرقات جرجا.

وفور القبض على المتهم تبين أنه يدعى "محمد.ع.م"، 24 عامًا، الذي اعترف بارتكابه الواقعة بسبب قيامه في البداية بالتحرش بالفتاة لفظيًا، فقامت بالبصق عليه ما أثار غضبه وقام بإسقاطها أرضًا انتقامًا منها، لتحرر الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة التي باشرت سير التحقيقات.

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