«احتجاز تعسفي».. نص رسالة زوجة الشيخ طلال آل ثاني ضد قطر للأمم المتحدة

نشرت أسماء ريان زوجة طلال بن عبد العزيز بن أحمد آل ثاني، أحد أفراد العائلة المالكة في قطر- المسجون تعسفيا في الدوحة- نص رسالتها التي بعثتها لمنظمة الأمم المتحدة، لمناشدتها بالتدخل للإفراج عن زوجها.وجاء نص رسالتها كالآتي: "اسمي أسماء أريان. أنا متزوجة من الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني. إنه محتجز بشكل تعسفي في قطر لأكثر من سبع سنوات، من المعاناة لأطفالنا وأنا، والتعذيب واليأس بالنسبة له. عندما توفي والده، طلب زوجي على نحو سلمي ميراثه من الحكومة، لأنه حفيد مؤسس قطر. ووعدت الحكومة بالدفع من خلال المشاريع التجارية ووجهته بالتوقيع على ما يسمى بـ "شيكات ضمان" للاكتتاب فيها. أثبتت مشاريعهم أنها وهمية، فقد صممت لإيقاع زوجي في فخ تهم مفبركة بالتخلف عن سداد ديونه".وأعربت عن ترحيبها بتقرير مجموعة العمل ضد استخدام قطر لـ"شيكات الضمان"-التهمة الوحيدة ضد زوجها - مشيرة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر الحرمان من الحرية بسبب الديون وأن هذا الحظر غير قابل للانتقاص.وتابعت: "منذ اعتقاله دون مذكرة توقيف في فبراير 2013، حُرم زوجي من المحاكمة العادلة ومن الوصول إلى الأسرة، والرعاية الطبية، والمساعدة القانونية، والمراجعة من قبل محكمة محايدة، وصدر بحقه حكما تعسفيا لمدة 22 عاما أثناء وجوده في السجن".وأوضحت أنه رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ويعاني من ظروف صحية خطيرة أصيب بها في السجن، وبحاجة إلى رعاية طبية عاجلة ومحامي يختاره بحرية، داعية الحكومة القطرية إلى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل والإفراج عن زوجها فورا واحترام حقوقه أثناء احتجازه.واختتمت رسالتها قائلة: "نحن يائسون، آمل أن يكون لندائي صدى معك. شكرا على الاهتمام".