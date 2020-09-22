الصين تتهم ترامب بنشر «فيروس سياسي»

اتّهم سفير الصين لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"نشر فيروس سياسي" عبر "اتهامات لا أساس لها" ضد بكين بشأن إدارتها أزمة "كورونا" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال السفير تشانغ جون، أمام الصحفيين: "في وقت يحارب المجتمع الدولي بشدة كوفيد-19، تنشر الولايات المتحدة فيروسًا سياسيًا هنا في الجمعية العامة".. وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وفي خطابه لدى افتتاح التظاهرة الدبلوماسية السنوية، هاجم الرئيس الأميركي الصين متهما إياها بنشر فيروس كورونا المستجد "في أنحاء العالم"، ووصفه بأنه "فيروس صيني"، "والخروج من الصين وإصابة كل العالم" قائلًا إنه يجب "محاسبة الصين على أفعالها".ورد تشانغ أن "الصين ترفض بشدة هذه الاتهامات التي لا أساس لها من جانب الولايات المتحدة بحق الصين"، معتبرا أن "الجلبة الاميركية لا تنسجم مع أجواء الجمعية العامة".