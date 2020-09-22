سفير المكسيك: رحلات تجارية إلى مصر لاستكشاف فرص الاستثمار

■ كيف ترى المكسيك وجهة النظر المصرية حيال القضايا الإقليمية والدولية؟

■ على ذكر اختيار المكسيك عضوًا غير دائم بمجلس الأمن العام المقبل.. ما أبرز الملفات التى ستركزون عليها؟

■ ما الإجراءات التى تتبعها بلادكم للسيطرة على انتشار فيروس «كورونا»؟

■ ماذا عن العام الدراسى؟

■ تتنافس الدول العظمى وغيرها لإيجاد عقار يقضى على فيروس «كورونا».. هل تطور المكسيك علاجًا أو تشارك دولًا أخرى لإيجاد لقاح؟

■ كيف تتأثر دول أمريكا اللاتينية خاصة المكسيك بالتوترات الدائرة بين الولايات المتحدة والصين ومنظمة الصحة العالمية؟

■ ما تقييمك للعلاقات الثنائية بين المكسيك ومصر والتعاون الاقتصادى والتطور القائم حاليًا؟

■ هل تأثرت الشركات المكسيكية العاملة فى مصر بسبب الوباء؟

■ هل سيشهد العام الحالى زيارات رفيعة المستوى بين البلدين؟

■ على مستوى التعاون الثقافى والحضارى والفنى.. هل هناك أى فعاليات من المقرر تنظيمها قريبًا بين البلدين؟

■ ما تقييمك لأداء مصر خلال جائحة «كورونا» خلال الشهور الماضية؟

■كيف كان لقاؤك مع وزير النقل كامل الوزير بشأن التعاون بين البلدين؟

قال سفير المكسيك فى القاهرة، خوسيه أوكتابيو تريب، إن بلاده تدعم رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية، خاصة الأزمة الليبية، التى ترى مصر أن حلها لن يتأتى إلا من خلال الحوار السياسى، مع رفضها التدخلات العسكرية الخارجية، مشيرًا إلى وجود تنسيق واسع فى مختلف المجالات والمحافل الدولية بين الجانبين.وأضاف، فى حواره مع «الدستور»، أن بلاده ستحرص خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن العام المقبل ٢٠٢١ على ألا تحتكر دولة واحدة إنتاج عقار مضاد لفيروس «كورونا» فى حال التوصل إليه، وأن تؤكد على ضمان وصول العقار المضاد له لجميع دول العالم وبأسعار مناسبة، لحفظ الاستقرار والسلم الدوليين.- المكسيك تشارك مصر فى وجهة نظرها حيال القضايا الإقليمية والدولية خاصة الحلول السلمية والحوار، فمصر تحاول حل الأسباب الرئيسية للمشكلات ومنها الهجرة غير الشرعية والعنف والإرهاب وكذلك الفقر.وتدرك مصر ذلك وتحاول أن تقضى على الفقر الذى يؤثر فى سلوك الشباب ويجعلهم يتجهون إلى العنف والهجرة بأى طريقة طلبًا للرزق.والمكسيك تدعم رؤية مصر فى حل القضايا الإقليمية خاصة الأزمة الليبية من منطلق الحوار والحلول السياسية، ورفضها التدخلات العسكرية.كما أن الدبلوماسيتين المصرية والمكسيكية نشطتان جدًا فى مجال المنظمات الدولية ولديهما تحركات حثيثة وتواصل مستمر ومشاورات بين الجانبين ودعم للترشيحات من كل دولة للأخرى فى تلك المنظمات ومنها الأمم المتحدة.وستظل المكسيك داعمة لمصر فى المنظمات الدولية، وهو ما سيحدث أيضًا عندما تحصل المكسيك على عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن عام ٢٠٢١، وهى المرة الرابعة لها فى هذا الكرسى.- ستتفاعل المكسيك بشكل كبير مع كل القضايا التى ستُطرح خلال العام المقبل على طاولة مجلس الأمن، وسيكون أبرز ملفاتها هو ضمان ألا تحتكر دولة ما إنتاج العقار المضاد لفيروس «كورونا»، والتأكيد على إتاحته لجميع الدول بأسعار مناسبة، لأنه فى حال حدوث أمر غير ذلك، فمن المحتمل أن يتعرض الأمن الدولى لمخاطر عدة وسيتهدد استقرار العالم.- تسبب فيروس «كورونا المستجد» فى الكثير من الإصابات والوفيات فى بلادنا، لدرجة نفاد شهادات الوفاة فى الكثير من ولايات المكسيك، وتعانى ولاية مكسيكو وولاية باها كاليفورنيا، إضافة إلى مدينة مكسيكو، العاصمة الفيدرالية للمكسيك، جميعها من نقص فى أعداد شهادات الوفاة، نظرًا لارتفاع عدد الوفيات هناك.ونتمنى تثبيت عدد الوفيات عند هذا الحد، ويكون هناك استقرار للحالات المصابة.وسيكون تأثير الجائحة على الاقتصاد المكسيكى سيئًا للغاية، حيث إن الأزمة الحقيقية لوباء «كورونا»، الذى يختلف عن أى وباء عالمى آخر، هى أنه من عادة دول أمريكا اللاتينية وغيرها من الدول النامية الاعتماد على الدول العظمى فى تخفيف تأثير الأوبئة على اقتصاداتها، ولكن وباء «كورونا» أثر فى الدول العظمى نفسها بشكل كبير، ولذلك لم تستطع تقديم الدعم اللازم.- وضعت الحكومة استراتيجية أطلقت عليها اسم «التعلم من المنزل»، وهى توفر خدمات التعلم عن بُعد من خلال البث التليفزيونى والإذاعى الوطنى وقنوات رقمية، وتستند المواد التعليمية إلى المناهج الوطنية، ولكن هناك مشكلات فيما يتعلق بصعوبة وصول العديد من الطلاب إلى التكنولوجيا وعدم تدريب المعلمين، ولذلك نعمل على تطوير التعليم الافتراضى عالى الجودة مع ضمان وصوله إلى جميع الطلاب.- هناك ٣ اتجاهات تتحرك فيها المكسيك فى هذا الصدد، أولًا: هى تسهم مع جهود الأمم المتحدة فى إيجاد علاج ولقاحات ضد «كورونا»، ثانيًا: تعقد تحالفات استراتيجية بين الجامعات المكسيكية والجامعات الدولية فى جميع أنحاء العالم لإيجاد علاج أو لقاحات لمرض «كوفيد- ١٩».ثالثًا: على المستوى المحلى، تبذل المراكز البحثية جهودًا مضنية فى هذا الشأن، ولكن الأهم هو أن المكسيك تسعى لضمان ألا تحتكر دولة بعينها إنتاج التطعيم أو العقار المضاد لـ«كورونا»، فنحن نريد أن نضمن حصول جميع الدول على العقار أو التطعيم المضاد له فى حال التوصل إليه.- المكسيك دولة تدعم المنظمات الدولية، وترى أنه من واجب الدول العظمى تقديم المساعدة لغيرها من الدول من خلال منظمة عالمية وهيئة دولية معترف بها، ومن غير المجدى أن تنسحب الدول الكبرى من المنظمات الدولية التى تسعى لإيجاد حلول للحد من انتشار الوباء، ربما ترتكب بعض المنظمات بعض الأخطاء لكن الانسحاب أو الصراع معها لا يؤدى إلى تصحيح الأخطاء بل يؤدى إلى تفاقمها، ويجب على الدول العظمى أن تشارك فى إيجاد حلول ولكن عبر منظمة الصحة العالمية.- العلاقات الاقتصادية بين المكسيك ومصر تسير فى اتجاهين تجارى واستثمارى، التجارى ضعيف إلى حد ما ولا يمثل القدرات الحقيقية للبلدين، وذلك بسبب عدم توافر معلومات كافية عن كل طرف لدى الآخر، وما الفرص المتوافرة فى كل دولة، ونحن نحاول كسفارة للمكسيك فى القاهرة أن نطور جهود تعريف الفرص الواعدة لكلا البلدين.أما فى اتجاه الاستثمارات فحجم استثماراتنا فى مصر هو الأعلى بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، ويصل إلى مليار دولار، وسبق أن بدأنا مفاوضات لتحديث الاتفاقات التجارية قبل جائحة «كورونا»، وهناك فرص واعدة للتعاون بين البلدين فى قطاعى الصناعة والتجارة، من أبرزها التعاون فى مجال إدارة المياه، وفى قطاع المنسوجات والطاقة، والتبادل العلمى على مستوى الجامعات والأبحاث بين البلدين.ونجرى فى الفترة الأخيرة مفاوضات مع وزارة التجارة والصناعة لتحديث الاتفاقات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين، لأنها تعود إلى الثمانينيات بهدف تنشيط حركة التجارة، ونعمل كسفارة على تعريف رجال الأعمال من كلا البلدين بأهم فرص الاستثمار وتعزيز التجارة، وذلك لزيادة حجم التبادل التجارى فى الفترة المقبلة.وتتركز استثماراتنا فى مجالات منها صناعة الأسمنت، والكيماويات، وإدارة المياه، ولكن لا يزال حجم التبادل التجارى بيننا وبين مصر ضعيفًا، على الرغم من أن لدينا استثمارات مكسيكية عملاقة فى مصر.وفى المقابل هناك استثمارات مصرية فى المكسيك، خاصة فى مجال البترول، وتعد مجالات الطاقة من أهم المجالات التى يمكن التعاون فيها مع مصر، وتمتلك المكسيك واحدة من كبرى محطات الرياح فى العالم، ونحن متقدمون فى تجميع وتصنيع الألواح الشمسية، ومجالات التعدين.المكسيك تعد واحدة من أبرز الدول المستوردة للرخام المصرى، كما تستورد اليوريا وسلفات البوتاسيوم، بجانب تصدير بعض التطعيمات لمصر، وهناك تحرك مصرى الآن نحو أسواق أمريكا اللاتينية لتعظيم الصادرات المصرية.ونخطط لتنظيم رحلات تجارية إلى مصر لاستكشاف فرص الاستثمار بالسوق المحلية، وقبل تفشى فيروس «كورونا»، استفسر بالفعل مسئولو ٣ شركات مكسيكية عالمية بمجال الاستثمار الزراعى من السفارة عن فرص الاستثمار بالسوق المحلية فى مصر، وكانوا مهتمين بزيارة مصر لكنهم أجلوا الخطوة بسبب جائحة «كورونا».- كان هناك تأثير طفيف ولكن معظم الشركات المكسيكية استكملت أعمالها فى مصر دون توقف بمراعاة كل الإجراءات الاحترازية، وتشارك باستثمارات ضخمة حاليًا، وكذلك الشركات المصرية العاملة فى المكسيك أيضًا لم تتأثر بالوباء.- سنعقد مباحثات رفيعة المستوى مع وزارة الخارجية قبل حلول ديسمبر المقبل، وأبحث حاليًا مع وزارة الخارجية المصرية إمكانية تنظيم محادثات للجنة رفيعة المستوى بين البلدين قبل نهاية العام.ويتم العمل حاليًا لاستكشاف الخيارات حول مستوى تنظيم تلك اللجنة، وهل ستكون على مستوى وزيرى الخارجية أم مستوى مساعدى وزيرى خارجية البلدين؟- الثقافة لها أهمية كبرى فى علاقتنا وتعاوننا الثنائى، لدينا فرق موسيقية عديدة كانت تخطط لإقامة عروض فنية فى مصر، لكن للأسف أُلغيت أو تأجلت بسبب جائحة «كورونا».وننظر حاليًا فى استئناف برنامجنا الثقافى، وسنبدأ فى جدولته خلال العام المقبل، كما أن وزارة الخارجية المكسيكية أعطت تعليمات بإنشاء قناة «أونلاين» للتعريف بمصر خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، والسفارة تدعم القناة بمعلومات عن مصر.كما تخطط وزارة الخارجية المكسيكية لإجراء مقابلات مع مصريين يعيشون فى المكسيك وبثها على القناة للتعريف بمصر والعادات المصرية والحضارة المصرية.وعلى المستوى الفنى، تم إنتاج أغنية مكسيكية عن مصر خلال الفترة الماضية، ولاقت نجاحًا كبيرًا فى المكسيك، وعرضنا فى يوم السينما المكسيكية فى منتصف أغسطس الماضى أفلامًا مستوحاة من روايات نجيب محفوظ من بطولة ممثلين مكسيكيين مثل المبدعة سلمى حايك التى قدمت دور البطولة فى فيلم مستوحى من رواية «زقاق المدق»، إخراج فونس وربيستين، وكذلك الممثل أرتورو الذى لعب دور البطولة فى فيلم مقتبس من رواية «بداية ونهاية»، وهى أعمال تم بثها على موقع diplomacia cMX.- لاحظت أن مصر اتبعت إجراءات رفيعة المستوى للسيطرة على انتشار فيروس «كورونا»، وعملت الحكومة المصرية على توفير نسبة كبيرة من الأمان لكل المواطنين على أراضيها.- بحثنا التعاون المشترك فى مختلف مجالات النقل، حيث تولى المكسيك اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصر فى مجال النقل وتبادل الخبرات فى هذا المجال، وذلك مع التطور الكبير الذى يشهده هذا القطاع فى مصر، وكذلك التقدم الكبير فى قطاع النقل بالمكسيك خاصة فى مجال النقل الحضرى.وكان هناك اهتمام بمجال إنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات «BRT» فى حارات منفصلة لتلك الخطوط التى تتميز بسعة نقل كبيرة، والمكسيك لها تجربة رائدة فى هذا المجال.