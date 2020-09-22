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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ50 ألفًا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:00 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
أ.ش.أ
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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، الثلاثاء، تسجيل 191 إصابة جديدة في أدنى حصيلة يومية منذ أشهر و10 حالات وفاة جديدة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 50 ألفا و214 مصابا، و1689 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 35 ألفا و307 حالات، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 34 مريضا بالعناية المركزة.

كانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 18 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 30 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية سبتمبر الجاري.

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