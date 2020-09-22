نائبة محافظ البحر الأحمر تبحث تحضيرات التشغيل التجريبى لمنظومة الصرف بالغردقة

المعوقات الحالية فى المحطة (5)، وكذلك محطات الانتر ومجاويش و(د) و(7) تمهيدا للتشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحى بمدينة الغردقة نهاية الشهر الحالي واكتمالها قبل نهاية العام.



كما ناقشت نائبة المحافظ مع السادة المسئولين العقبات الحالية التي تواجه تشغيل محطات المعالجة في مدينتي رأس غارب وسفاجا، كما تابعت الموقف النهائى لتوصيل شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة فى مدن الغردقة وسفاجا والقصير ورأس غارب تمهيدًا لتشغيل لمنظومة بتلك المدن قبل نهاية العام الحالي.



وأكدت نائب محافظ البحرالأحمر، أنه يجري العمل على تذليل العقبات التي تواجه كل المشروعات القومية بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي، التي بدأ العمل بها منذ سنوات عديدة ولم يتم الانتهاء منها، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ والقيادة السياسية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وخطط التنمية التي تنعكس ثمارها على المواطن.

تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائبة محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، محطة رفع صرف صحي رقم (5)، بطريق المطار بمدينة الغردقة، يرافقها رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والمهندس شاكر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.وناقشت عطية كل