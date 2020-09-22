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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في عيد ميلاده.. محطات بحياة مصطفى قمر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:09 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
جميلة على
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يحتفل الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاده الـ54 وسط عائلته ومحبيه وزوجته الثانية التي تشبه في لون العين ولون البشرة.

بدايته الفنية
ظهرت موهبة مصطفى قمر الفنية منذ أن كان طالبا بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، حيث وضعت الصدفة الملحن حميد الشاعري في طريقه ليلحن له أولى أغانيه.

قمر وسكة العاشقين
كان ألبوم «سكة العاشقين» الانطلاقة الفنية الحقيقية له وبدأت معه مشوار الشهرة، وتوالت حفلاته الغنائية وألبوماته الناجحة.

شارك في عدة أفلام ومسلسل واحد، ومن أبرز أعماله (حبك نار، حريم كريم، قلب جريء)، ومن أبرز أغنياته (منايا، الليلة دوب، هي).

زواجه وطلاقه
تزوج من زميلته بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية «غادة عيسى» وأنجب منها ولدان هما إياد وتيام، واستمر الزواج لمدة 25 عاما، لكن كانت الخلافات مستمرة بشكل كامل بين الطرفين وأدى الموضوع في نهايته إلى الطلاق.

زواجه السري
تزوج قمر من فتاة أصغر منه بـ 20 عاما قبل انفصاله من زوجته الأولى واسستمر الحال لمدة ثلاث أعوام إلا أن زوجته الأولى علمت بالأمر واختارت الطلاق.

صراع بين زوجته الأولى والثانية على فيلا قمر
بعد انفصاله عن زوجته الأولى أقام في فيلته بصحبة أبناءه وزوجته الثانية لكن ما أن علمت الزوجة الأولى بالأمر حتى قررت أن تعود لفيلاتها وتعيش فيها حتى لا تستحوذ عليها الزوجة الجديدة، وهو ما تم بالفعل ولم يعترض مصطفى قمر على الأمر.

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