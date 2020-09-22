في عيد ميلاده.. محطات بحياة مصطفى قمر

بدايته الفنية

قمر وسكة العاشقين

زواجه وطلاقه

زواجه السري

صراع بين زوجته الأولى والثانية على فيلا قمر

يحتفل الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاده الـ54 وسط عائلته ومحبيه وزوجته الثانية التي تشبه في لون العين ولون البشرة.ظهرت موهبة مصطفى قمر الفنية منذ أن كان طالبا بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، حيث وضعت الصدفة الملحن حميد الشاعري في طريقه ليلحن له أولى أغانيه.كان ألبوم «سكة العاشقين» الانطلاقة الفنية الحقيقية له وبدأت معه مشوار الشهرة، وتوالت حفلاته الغنائية وألبوماته الناجحة.شارك في عدة أفلام ومسلسل واحد، ومن أبرز أعماله (حبك نار، حريم كريم، قلب جريء)، ومن أبرز أغنياته (منايا، الليلة دوب، هي).تزوج من زميلته بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية «غادة عيسى» وأنجب منها ولدان هما إياد وتيام، واستمر الزواج لمدة 25 عاما، لكن كانت الخلافات مستمرة بشكل كامل بين الطرفين وأدى الموضوع في نهايته إلى الطلاق.تزوج قمر من فتاة أصغر منه بـ 20 عاما قبل انفصاله من زوجته الأولى واسستمر الحال لمدة ثلاث أعوام إلا أن زوجته الأولى علمت بالأمر واختارت الطلاق.بعد انفصاله عن زوجته الأولى أقام في فيلته بصحبة أبناءه وزوجته الثانية لكن ما أن علمت الزوجة الأولى بالأمر حتى قررت أن تعود لفيلاتها وتعيش فيها حتى لا تستحوذ عليها الزوجة الجديدة، وهو ما تم بالفعل ولم يعترض مصطفى قمر على الأمر.