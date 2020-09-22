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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما حكم صلاة النافلة جالسًا للقادر على القيام؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:24 م
صلاة
صلاة
أميرة العناني
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علق مجمع البحوث الإسلامية على سؤال ورد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نصه: "ما حكم صلاة النافلة جالسًا للقادر على القيام؟".

وقال المجمع إنه لا شك أن لصلاة النافلة فضلا عظيما به يترقى المسلم في مقامات العبودية، فقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم: "إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلىّ عبدي بشيء أحب إلىّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه"، أخرجه البخاري.

أما عن حكم الجلوس للقادر على القيام فى صلاة النافلة فقد اتفق الفقهاء على جواز التنفل قاعدا لعذر أو غير عذر، ويجوز للمصلي أيضا أن يصلي بعض الركعة قائما ثم يجلس أو العكس، وذهب أبويوسف ومحمد إلى كراهة القعود بعد القيام لأن التطوع خير دائم، فلو ألزمناه القيام يتعذر عليه إدامة هذا الخير.

ولفت إلى أن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام، فلو وجب في التطوع لترك أكثره، فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في تكثيره كما سامح في فعله على الراحلة في السفر، والأصل في جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام ما روت عائشة "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك".

واستشهد بما روي من طريق آخر ما يفيد التخيير في الركوع والسجود بين القيام والقعود، حيث فعل الرسول، صلى الله عليه وسلم، الأمرين، كما زادت عائشة أنها لم تر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع.

وشدد: بناء على ما تقدم فيجوز لك أن تصلى قاعدًا باتفاق أهل العلم بعذر ودون عذر، ولكن القيام أولى من القعود، حيث إن من صلى النافلة قاعدا مع القدرة على القيام يحصل على نصف الأجر، ولا يقال إن الشىء يقدم فى أفضل صورة لأن الحكم على الأفضلية بتقرير الشرع لها وقد أجاز فلا حرج شرعًا، ولا تترك الصلاة لهذا المعنى.. والله أعلم.

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