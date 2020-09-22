«مفتي الدم».. «الدستور» ترصد الفتاوى التحريضية للإرهابي عصام تليمة
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:33 م
جميلة علىطباعة
مع دعوات المقاول الهارب محمد علي بالخروج في مظاهرات ضد الدولة، ظهر على السطح الإرهابي عصام تليمة، الذي زاعم أن ذلك نوعًا من الجهاد.
ولم يتوقف «مفتي الدم» عند ذلك بل حرض الجماعات والعناصر الإرهابية على الخروج ضد الدولة لإسقاطها، زاعما أن من يموت «شهيد».
وترصد «الدستور» الفتاوى التحريضية للمدعو عصام تليمة:
رخصة الإفطار في رمضان
أجاز إفطار الإرهابيين في 30 يونيو بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.
مواجهة الدولة بالقوة
حرض «تليمة» ضد الدولة وأجهزة الأمن وأباح استخدام القوة ضد قوات الأمن من جيش وشرطة عملا بما أسماه «دفع الفصائل».
هجومه على المرشد الحالي للإرهابية
هاجم عصام تليمة عدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم إبراهيم منير ومحمود حسين والإبياري وحملهم مسؤولية القبض على محمود عزت، نظرا لأنهم من أخرجوه لاستصدار قرارات باسمه بهدف السيطرة على الجماعة.
ولم يتوقف «مفتي الدم» عند ذلك بل حرض الجماعات والعناصر الإرهابية على الخروج ضد الدولة لإسقاطها، زاعما أن من يموت «شهيد».
وترصد «الدستور» الفتاوى التحريضية للمدعو عصام تليمة:
رخصة الإفطار في رمضان
أجاز إفطار الإرهابيين في 30 يونيو بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.
مواجهة الدولة بالقوة
حرض «تليمة» ضد الدولة وأجهزة الأمن وأباح استخدام القوة ضد قوات الأمن من جيش وشرطة عملا بما أسماه «دفع الفصائل».
هجومه على المرشد الحالي للإرهابية
هاجم عصام تليمة عدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم إبراهيم منير ومحمود حسين والإبياري وحملهم مسؤولية القبض على محمود عزت، نظرا لأنهم من أخرجوه لاستصدار قرارات باسمه بهدف السيطرة على الجماعة.