«مفتي الدم».. «الدستور» ترصد الفتاوى التحريضية للإرهابي عصام تليمة

وترصد «الدستور» الفتاوى التحريضية للمدعو عصام تليمة:

رخصة الإفطار في رمضان

مواجهة الدولة بالقوة

هجومه على المرشد الحالي للإرهابية

مع دعوات المقاول الهارب محمد علي بالخروج في مظاهرات ضد الدولة، ظهر على السطح الإرهابي عصام تليمة، الذي زاعم أن ذلك نوعًا من الجهاد.ولم يتوقف «مفتي الدم» عند ذلك بل حرض الجماعات والعناصر الإرهابية على الخروج ضد الدولة لإسقاطها، زاعما أن من يموت «شهيد».أجاز إفطار الإرهابيين في 30 يونيو بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.حرض «تليمة» ضد الدولة وأجهزة الأمن وأباح استخدام القوة ضد قوات الأمن من جيش وشرطة عملا بما أسماه «دفع الفصائل».هاجم عصام تليمة عدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم إبراهيم منير ومحمود حسين والإبياري وحملهم مسؤولية القبض على محمود عزت، نظرا لأنهم من أخرجوه لاستصدار قرارات باسمه بهدف السيطرة على الجماعة.