رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 18 متهمًا بالاتجار في البشر لـ19 أكتوبر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:51 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل لجلسة 19 أكتوبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا عن أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص، تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى المحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعة الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات، لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تصل إلى مائة ألف جنيه عن المهاجر.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بأن دبروا انتقال المهاجر "ا. ك. ا" بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة، وانتقال المهاجر"م. أ. ا" بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا، بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول تلك الدولة.

كما أضاف قرار الإحالة شروع المتهمين في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في انتقال راغب الهجرة "م. أ. خ" بطريق غير مشروع إلى دولة سلطنة عمان وانتقال راغب الهجرة "ي. ج" لدولة تركيا.

وأشار قرار الإحالة إلى قيام المتهمة الأولى بارتكاب تزوير في محررات رسمية ومحررات لإحدى الشركات المساهمة، بأن اصطنعت محضر تصديق نسبته زورا لمكتب توثيق رشيد أثبت به على خلاف الحقيقة حضور المهاجر كمشتر والبائع له لقطعة أرض بمحافظة كفرالشيخ بالتاريخ الثابت منح التأشيرات لسالفي الذكر، وتزوير في محررات رسمية بأن اصطنعت إقرارا نسبته زورا لوالد الطفل "ي. م" أثبتت به على خلاف الحقيقة موافقة المقر على مرافقة المتهم الحادي عشر لنجله للسفر لفرنسا، وذيلته بمحضر تصديق أثبت به على الحقيقة حضور والدي الطفل لمكتب توثيق رشيد والتوقيع أمام الموظف المختص.

كما أشار قرار الإحالة إلى قيام المتهمين الرابع والخامس والثاني عشر بعمليات استقطاب راغبي السفر للخارج للعديد من الدول الأجنبية، على نحو غير مشروع، منها دول السويد، وهولندا، وكندا، وإستونيا، وفنلندا، والمجر، والاتفاق معهم على تدبير انتقالهم إلى خارج مصر من خلال تسليمهم مستندات مصطنعة تمكنهم من الحصول على تأشيرة سفر تستخدم عبر الموانئ المصرية بمشاركة المتهمة الأولى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«علمية كورونا»: «صفر إصابات» مستحيل.. الفيروس لا ينتهي بعد ظهوره

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حكايات بنات 5

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

مجلس الدولة: فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًا من الخدمة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

image description

توسعة مدرستين في أسيوط للحد من الكثافةالطلابية

image description

الأحد.. بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الزمالك يفاوض إيهاب جلال.. والمدرب: وقعت لـ«بيراميدز»

إيداع المتهمين بحرق «طفل التنمّر» مؤسسة عقابية لمدة 15 يومًا

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«لم أكتب الأغنية لأجل المال وديواني الأول جرحني».. اعترافات سيد حجاب

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

النيابة السويسرية تطالب بسجن ناصر الخليفى

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

هل غسل اليدين دون صابون عديم الفائدة؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
القس. رفعت فكرى
فن إدارة المسافات
المزيد

الثقافة

ماذا حدث للمصريين؟.. أحمد عكاشة يجيب

وزيرة الثقافة تكرم رموز الفن المشاركين في إثراء المتحف القومي

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الثانية)

«حكاوي مطبعجية».. يكشف ازدهار صناعة «القباقيب» بالمطابع الأميرية