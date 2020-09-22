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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تقنيات جرافيك عالمية لمسلسل «الملك».. والتصوير خلال نوفمبر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:56 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
محمد قدرى
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يستعد النجم عمرو يوسف لتصوير مسلسله الجديد «الملك»، الذى يحكى قصة الملك الفرعونى أحمس، من إنتاج شركة «سينرجى»، للمنافسة به فى الموسم الدرامى الرمضانى المقبل.

ويُعاين المخرج حسين المنباوى حاليًا مواقع تصوير المسلسل المنتظر، واتفق مع فريق المؤثرات البصرية فى شركة «أروما» على استخدام أحدث التقنيات المتعلقة بـ«الجرافيكس»، للاعتماد عليها فى عدة مشاهد فى العمل، بالإضافة إلى المشاهد الحقيقية، بما يعطى صورة تضاهى المشاهد فى السينما العالمية.

وقرر القائمون على العمل بدء تصويره خلال نوفمبر المقبل على أقصى تقدير، من أجل إنهاء الترتيبات الخاصة به بدقة بالغة، وذلك بعد تأجيل تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يضع المخرج كل الأمور فى نصابها قبل التصوير.

وتم الاستقرار على عدد من النجوم للمشاركة فى المسلسل الذى يكتبه الإخوة «دياب»، على رأسهم صبا مبارك، وماجد المصرى، وسوسن بدر.

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