نجمات الوطن العربي يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ90

هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب السعودية بعيدها الوطني الـ90 عبر حسابها بموقع تويتر.وكتبت شيرين قائلةً: "كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة العيد الوطني السعودي 90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير".فيما قامت اللبنانية اليسا بتهنئة السعودية قائلة: "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعبًا، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم. شكرًا لوقوفكم دايمًا مع لبنان في كل الظروف".وقالت مايا دياب: "أنتم أهل القمة وأهل الهمة، كل عام وأنتم وأهل المملكة العربية السعودية بألف خير".وقالت نانسي عجرم: "كل سنة والمملكة العربية السعودية والشعب السعودي بخير وأمان، اشتقتلكن وان شاء الله نتقابل بوقت قريب".