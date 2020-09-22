فئات الطلاب المعفاة من المصروفات الدراسية 2020 - 2021

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2020، عن الفئات المعفاة منوهم أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وعدد من الفئات الأخرى، أنه تسرى أحكام القرار على جميع المدارس سواء كانت رسمية أو خاصة وكذلك المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وأي نوعية أخرى مستجدة من المدارس التي يصدر قرار بإنشائها أو تحصل على ترخيص من الوزارة، ويرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية:-أبناء الشهداء والضحاياتم إعفاء الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بكل المدراس، من مقابل الاشتراكات والخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والاشتراك بالرحلات ومجموعات التقوية المدرسية، وشرط التقيد بالمربع السكني للالتحاق أو التحويل بالمدارس الحكومية، وشروط التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية والعكس في أي وقت خلال العام الدراسي، فضلا عن مقابل خدمات التجريب وشرط الكثافة المقررة عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات والرسمية المتيزة للغات، وبالنسبة للمدارس الرسمية الدولية يتم إعفاء الطلاب من إجمالىبكل أنواعها فى وشرط الكثافة المقررة عند التحويل منها وإليها مع منحهم مجانا أى وسيلة تعليمية تسلم لزملائهم.فئات من الشعبومن ضمن الطلاب المعفيين أيضًا أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوي الإعاقة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا بدون دخل ثابت، وأبناء مصابي الثورة، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي، والطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.المصروفاتكانت الوزارة أعلنت المصروفات الدراسية 2020 لطلاب المدارس الحكومية، موضحة أنه فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.