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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم والصحة» يبحثان مع المديريات إجراءات الوقاية من كورونا بالمدارس

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:19 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر شبكات الفيديو كونفرانس لاتباع آليات الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وقواعد الوقاية من فيروس كورونا للعام الدراسي 2020-2021.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين بالحضور، مؤكدًا ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية وتطبيقها بشكل سليم على المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية بالشراكة مع وزارة الصحة لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمدارس.

من جهته، أعرب الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والذي من شأنه حماية مصر من الأمراض والأوبئة التي قد تهدد صحة مجتمعنا، ومن ثم سينعكس ذلك علي إعداد جيل صحي قادر على الاستمرار في مسيرة التنمية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور علاء ضرورة وضع المهام والأدوار الخاصة بتنفيذ الخطة والتدريب على تلك الأدوار، والتحليل الدوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة، ومتابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى، ورفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بما فيها أسر الطلاب، والالتزام باتباع التوصيات الخاصة بمنع انتقال العدوى بالمنشآت التعليمية، مؤكدًا المسئولية المشتركة بين أسر الطلاب والمدرسة من جهة، والجهات المتخصصة من جهة أخرى.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هناء أبوالسعود مدير الإدارة العامة للوبائيات والترصد بوزارة الصحة، إلى أهمية دليل مكافحة الأمراض المعدية وخاصة الكورونا المستجدة عند إعادة فتح المدارس وتشمل (غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، والتهوية الجيدة، واستخدام الأغراض الشخصية فقط وعدم استخدام أغراض الغير، وترك مسافة آمنة بين الآخرين، وعدم المصافحة، وعدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم، وتناول الأطعمة المفيدة، والنوم فترات كافية والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل).

وخلال العرض التقديمي للدكتور إبراهيم سعيد استشاري الوبائيات بوزارة الصحة، أكد قيام المعلم بتنظيم دخول الطلاب بشكل آمن للفصل والجلوس بالطريقة التي تضمن عدم انتقال العدوى، وحفاظ المعلم على التباعد الجسدى بينه وبين الطلاب، بالإضافة إلى عرض الطريقة الآمنة لمزاولة الطلاب للأنشطة الرياضية المدرسية، وكذا أثناء عملهم في مجموعات، وما يجب أن يُتبع أثناء الفسحة المدرسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولى وقيادات من وزارتى التربية التعليم والصحة والسكان.
الدكتور رضا
«التعليم والصحة» يبحثان مع المديريات إجراءات الوقاية من كورونا بالمدارس
الدكتور رضا
«التعليم والصحة» يبحثان مع المديريات إجراءات الوقاية من كورونا بالمدارس

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