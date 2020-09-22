بتول عرفة تكشف عن الحلم الذى يراودها منذ ١٥ عامًا

كشفت المخرجة بتول عرفة، عن تفاصيل الحلم الذي يراودها منذ ١٥ عاما.

وكتبت بتول، عبر حسابها على «تويتر»، قائلة : «عندي حلم من 15 سنة، يمكن ربنا يكون الحمد لله حقق لي أحلام أكتر منه بكتير، بس سيظل هذا الحلم الأكبر والذي سيشبع جزءا من طموحي الفني».

وأضافت: «بحلم بعمل عرض ميوزيكال ضخم يتجرد من أي حسابات إنتاجية ويكون اهتمام كل صناعه الأول بالجزء الفني فقط».

يذكر أن المخرجة بتول عرفة تعاونت مؤخرا مع أمير الطرب العربي هانى شاكر بكليب «عنيك مالت» وسيتم طرحه قريبا بشكل مختلف ومبهر للجمهور، كما انتهت من تصوير كليب جديد بعنوان «أوبا» مع المطربة رنا سماحة وإنتاج شركة لايف ستايلز ستديوز بأحد استديوهات شبرامنت.

أخرجت بتول عرفة مؤخرًا 3 كليبات مختلفة، أولها مع الفنانة كارول سماحة بأغنية «bon voyage» والتي حققت نسب مشاهدة عالية عبر القنوات الفضائية واليوتيوب، وقامت بتصوير أغنية المطرب محمد نور «جاني في ملعبي»، والتي حققت أرقاما رائعة عبر اليوتيوب، وشاركت أيضًا المطرب الشاب محمد سرور بأغنية خليها على الله، وتعاونت مع العديد من كبار نجوم الوطن العربي منهم حسين الجسمي، نانسي عجرم، خالد سليم، مصطفى حجاج.