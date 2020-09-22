177 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لبرلمان 2020 بالإسكندرية

شهدت محكمة الإسكندرية الابتدائية بمجمع المحاكم، تقدم 9 مرشحين محتملين جدد بأوراق ترشّحهم إلى لجنة تلقي الطلبات في اليوم السادس لانتخابات النواب 2020 حتى الآن.وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، إن المحكمة استقبلت، حتى الآن، 168 طلبًا من المرشحين المحتملين لمجلس الشعب في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة بفيروس كورونا، حيث يتم فحص الطلبات المقدمة.وشهدت محكمة الإسكندرية الابتدائية، زحامًا في أول أيام فتح باب استقبال طلبات الترشح لانتخابات 2020، حيث توافد عدد كبير من المرشحين الراغبين في التقدم بطلبات الترشح لخوض المعركة الانتخابية.من جانبه، قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية، إنه تم تخصيص قاعتين لاستقبال المرشحين المتقدمين بأوراقهم لمجلس النواب، إضافة إلى تخصيص بوابة خارجية من جهة الكورنيش مخصصة لدخول المرشحين تسهيلًا عليهم لمنع التزاحم، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءًا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة التي سيتم استقبال فيها أوراق ترشحه، وهى الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وضع علامات إرشادية من بداية دخول المبنى وقاعات انتظار.