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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يطالب الأمم المتحدة بمحاسبة الصين على نشر "كورونا"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:30 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المجتمع الدولي بمحاسبة الصين بشأن انتشار جائحة كورونا عبر العالم.

وقال ترامب في رسالة مسجلة تم إرسالها إلى الاجتماع السنوي للأمم المتحدة اليوم، إنه يجب على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها، وفق قناة "CNBC" الأمريكية.

وأشار ترامب إلى أن الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا خطأً أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، وفي وقت لاحق قالوا كذبا إن من لا تظهر عليهم أعراض لن ينشروا المرض، وبالتالي يجب على الأمم المتحدة محاسبة الصين على أفعالهم.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في كلمة للأمم المتحدة إن بلاده لا تعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة وتسعى لحل الخلافات بالحوار، مطالبا بعدم تسييس جائحة كورونا.

وأكد الرئيس الصيني أنه لا بد للمجتمع الدولي أن يولي أهمية للدول النامية خاصة الإفريقية ومساعدتها في تخفيف آثار فيروس كورونا.

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