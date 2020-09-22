محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الثلاثاء، أعمال إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب الذي يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان للوقوف على نسبة التنفيذ التى تعدت 93%.وجاء إنشاء المجمع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤيّة مصر 2030.ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية المهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والشركات المنفذة.بدأ المحافظ جولته بتفقد الهناجر والوحدات الصناعية التي يجرى تنفيذها واستمع إلى شرح من مهندسي الشركات المنفذة للأعمال التي تم تنفيذها، كما تفقد بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع كما تفقد بعض أعمال المرافق والبنية التحتية التي يجرى تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء.والتقى مسؤولي شركات المرافق واستمع إلى الموقف التنفيذي للأعمال التي يجري تنفيذها بالمجمع، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للشروط الفنية والمواعيد الزمنية.كما تفقد المحافظ لوحة توزيع كهرباء المجمع الصناعي بطاقة 22 ك.ف، كما تابع أعمال الصرف الصحي بالمجمع وتفقد محطة الرفع الرئيسية رقم 1 والتي تعمل بقوة 5 طلمبات رفع ضمن مشروع صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية الذي تم الانتهاء منه وجاري تسليمه من الشركة المنفذة كما تابع أعمال توصيل شبكات مياه الشرب بالمجمع.وأعلن محافظ أسيوط خلال الزيارة، عن تذليل كل العقبات لسرعة انهاء الأعمال واستكمال تنفيذ المشروع وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة فضلًا عن سرعة انهاء أعمال المرافق بالتنسيق مع شركات المرافق.ووجّه بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع الذي يشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة، لافتًا إلى أهمية المشروع الذى يتيح المئات من فرص العمل أمام أبناء المحافظة في مختلف التخصصات، إضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ويتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية.