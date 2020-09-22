محكمة العباسية تستقبل 15 طلب ترشح لانتخابات النواب اليوم

تلقت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية 15 طلبا للترشح في انتخابات مجلس النواب.يذكر أن رئيس المحكمة المستشار محسن دردير طالب من المتقدمين للترشح أو من ينوب عنهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجه فيروس كورونا.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري.وتتلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابات طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح من المرشحين وإحالتها للجنة الفحص المختصة، وإعلان كشوف المرشحين المبدئية ورموزهم الانتخابية فى النظامين الفردي والقوائم 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام.وتقوم اللجان بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشف أسماء المترشحين المقبولين بنظام الفردي والقوائم،عند عرضهما بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح.كما تتولى إعلان القائمة النهائية لمرشحي النظامين الفردي والقوائم في مكان ظاهر أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، وذلك بعد انتهاء فترة الفصل في الطعون وتمام تنفيذ الأحكام الصادرة فيها في 5 أكتوبر المقبل.