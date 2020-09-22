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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة لتخفيض قيمة مقابل التصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:57 م
عبدالحميد الهجان
عبدالحميد الهجان
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أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قراره رقم 740 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق، والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى، والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم؛ لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق وسيَستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائى المحدد للتقدم بالطلبات فى 30-9-2020.

يأتى ذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

ولم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره التخفيض الأول حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33% بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح ومَوقعها وذلك، فضلًا عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس الوزراء سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيهًا للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كل الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.

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