احتفالًا باليوم الوطنى الـ90.. إطلاق مبادرة «تحيا السعودية»

اطلع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم، على مبادرة "تحيا السعودية" التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، احتفالًا باليوم الوطني الـ90 للمملكة.وعرض مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالرحمن المقبل، شرحًا للمبادرة على نائب أمير المنطقة الشرقية بحضور عدد من قيادات الفرع، ومشاركة شركاء المبادرة عبر الاتصال المرئي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".ونوه الأمير أحمد بن فهد بالمنجزات التي تحققت في المملكة، مؤكدا أن جيل اليوم يحتاج لمعرفة المنجزات التي صنعت المجد للمملكة، وجعلتها في مقدمة الدول التي اهتمت ببناء الإنسان وتنمية المكان.وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية تعزيز روح الانتماء للمملكة، والتعريف بالرؤية المستقبلية عبر رؤية المملكة 2030 وبرامجها.