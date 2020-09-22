العراق: تسجيل 4724 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات جراء الفيروس إلى 327 ألفا و580 إصابة.وذكرت الصحة العراقية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أنه تم تسجيل شفاء 3 آلاف و682 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 261 ألفا و757 حالة، فيما تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8 آلاف و682 حالة.