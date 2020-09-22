وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس الخميس

أكد الدكتور عادل اليماني المستشار الإعلامي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس سيصل من أمريكا الخميس.وأضاف في بيان صادر عن الاتحاد اليوم، أن صلاة الجنازة ستكون بمصنع النساجون إنترناشيونال بالعاشر من رمضان، وسيتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالروبيكي، في العاشر من رمضان.وتوفي محمد فريد خميس أمس الأول في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض، ويعد خميس أحد أبرز رجال الأعمال المتخصصين في صناعة المنسوجات، وحصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.