«حتى لا ننسى».. مستشار مرسى يحرض متابعيه على مهاجمة قوات الأمن

«هندمّر مصر» كلمات هددت بها جماعة الإخوان الإرهابية خلال مهاجمتها للدولة، فتنوعت طرقهم للتدمير ما بين الهجوم المسلح والتفجيرات واقتحام أقسام الشرطة وقتل المدنيين وغيرها من سبل الخراب التي تنتهجها الإرهابية في كل دولة تحل بها.وحرض أحمد عبدالعزيز عضو الفريق الرئاسي للمعزول محمد مرسي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، متابعيه على مهاجمة قوات الشرطة والجيش في الكمائن والشوارع، لأنهم موالون للرئيس عبدالفتاح السيسي، واستباح دم المواطنين وحرض على قتل بعضهم البعض، حيث قال على حسابه الشخصي «لو ضابط وقع في إيديكم إفقدوه الحركة، وقلعوه لبسه الميري وصوروه فيديو».