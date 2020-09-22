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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

هبوط وصعود.. منحنى أسعار الذهب خلال سبتمبر (إنفوجراف)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:32 م
الذهب
الذهب
هايدي حمدي
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مع بداية شهر سبتمبر، بدأت حكومات العالم تخفيف إجراءات فيروس كورونا الاحترازية تزامنًا مع تراجع أعداد الإصابات والوفيات في عدد من الدول، إلا أنه رغم ذلك لم تستقر سوق الذهب في تلك الفترة.

وظلت سوق الذهب تعاني صعودًا وهبوطًا في أسعاره وحتى يومنا الحالي لا تزال أسعاره غير مستقرة.

ومن خلال الإنفوجراف التالي نوضح مستويات صعوده وهبوطه.

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