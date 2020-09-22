هبوط وصعود.. منحنى أسعار الذهب خلال سبتمبر (إنفوجراف)

مع بداية شهر سبتمبر، بدأت حكومات العالم تخفيف إجراءات فيروس كورونا الاحترازية تزامنًا مع تراجع أعداد الإصابات والوفيات في عدد من الدول، إلا أنه رغم ذلك لم تستقر سوق الذهب في تلك الفترة.وظلت سوق الذهب تعاني صعودًا وهبوطًا في أسعاره وحتى يومنا الحالي لا تزال أسعاره غير مستقرة.ومن خلال الإنفوجراف التالي نوضح مستويات صعوده وهبوطه.