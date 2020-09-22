حبس 44 متهمًا بالبلطجة فى مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة

الدوار

قررت نيابة مركز كفربمحافظة البحيرة تحت رئاسة، المستشار أسامة المسلمى رئيس نيابة مركز كفر الدوار بإشراف المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال البحيرة حبس 44 شخصا أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالقتل والبلطجة وإحراق أحد المنازل وإتلاف سيارة مطافى خلال مشاجرة بقرية القادوسى التابعة لمركز كفر الدوار بسبب خلافات بمحافظة الجيرة.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية القادوسى التابعة لمركز كفر الدوار بسبب خلافات الجيرة.وأسفرت المشاجرة التى استخدم فيها العصي والأسلحة البيضاء عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.