استئناف أعمال توصيل الغاز الطبيعى فى «بلطيم وبيلا» بكفرالشيخ

شهدت مدينتا بلطيم وبيلا بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، استئناف أعمال توصيل الغاز، وتوصيل الشبكات الأرضية.أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه استأنفت أعمال توصيل الغاز بمدينتي بيلا وبلطيم، وجارٍ العمل بشارع جمال عبدالناصر ببلطيم، وبشارع بورسعيد بمدينة بيلا، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا لبحث استكمال المشروعات المتوقفة بالمحافظة، بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن، ووجه بسرعة استئناف العمل في هذا المشروع.وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه أيضا قد بدأت أعمال الحفر في موقف كفرالشيخ باتجاه مدينة الرياض لتوصيل الغاز لأهالينا بالرياض، مؤكدًا أن هناك عددا من المشروعات المتوقفة من عدة سنوات جارٍ استئناف العمل بها، ومنها ما قاربنا على الانتهاء من إنجازه.